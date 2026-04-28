Cruzeiro-Boca Juniors, terza giornata di Copa Libertadores e una sfida che potrebbe già sconvolgere gli equilibri del Girone D: Xeneizes in cerca del colpaccio in Brasile e della terza vittoria di fila, padroni di casa reduci dal ko con l'Universidad Catolica. Guarda ora Cruzeiro-Boca Juniors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Il, invece, è in una fase di costruzione. L’arrivo in panchina di Artur Jorge a marzo ha segnato l’inizio di un nuovo percorso dopo un avvio di stagione complicato, e qualcosa si è già visto: in campionato sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno ridato fiducia all’ambiente. In Copa Libertadores, però, il rendimento resta incostante, con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate

Il Boca Juniors arriva a questo appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Gli argentini sono primi nel gruppo con due vittorie su due, cinque gol segnati e appena uno subito, ma soprattutto portano con sé una striscia di imbattibilità che dura da 14 partite.

L’ultimo segnale è stato fortissimo: lo 0-4 in trasferta contro il Defensa y Justicia, una gara dominata per efficacia più che per possesso. Questo filotto positivo non è casuale, ma riflette una squadra estremamente solida, concreta e abituata a gestire anche contesti difficili come quelli in trasferta in Sudamerica.

Cruzeiro-Boca Juniors, probabili formazioni

: M.Cunha; Fagner, Bruno, J.Jesus, Kaiki; Gerson, L.Romero; Arroyo, M.Pereira, Christian; Kaio Jorge.: Artur Jorge

Boca Juniors (4-3-1-2): Brey; Blanco, Costa, Di Lollo, Weigandt; Ascacibar, Paredes, Delgado; Aranda; Merentiel, Bareiro. Allenatore: Claudio Ubeda

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