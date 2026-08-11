Cruzeiro-Flamengo si affrontano nella notte tra mercoledì e giovedì, con calcio d'inizio alle 02:30 di giovedì 13 agosto, nell'andata degli ottavi di finale di CONMEBOL Libertadores. Si tratta di un confronto tutto brasiliano tra due squadre che arrivano alla fase a eliminazione diretta dopo aver superato con autorità i rispettivi gironi.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Cruzeiro arriva alla sfida dopo una convincente vittoria interna contro il Mirassol, superato per 3-1 nell'ultimo turno di campionato. La formazione di Artur Jorge ha trovato tre reti con Joao Marcelo, Kaio Jorge e Wesley, confermando un buon momento di forma.

In Libertadores, il Cruzeiro ha conquistato il secondo posto nel Gruppo D, alle spalle dell'Universidad Católica, e ha poi superato il Barcelona SC nell'ultima gara della fase a eliminazione diretta con un netto 4-0. La squadra brasiliana potrà inoltre contare sul fattore campo nel primo atto di una sfida particolarmente impegnativa.

Il Flamengo si presenta all'appuntamento dopo il successo per 2-0 ottenuto contro il Vitória in Série A. A decidere la partita sono state le reti di Erick Pulgar e Bruno Henrique, in una gara che ha permesso alla squadra di Leonardo Jardim di proseguire il proprio inseguimento alla vetta del campionato.

I campioni in carica della Copa Libertadores hanno dominato il proprio girone, chiudendo al primo posto nel Gruppo A. Anche nell'ultima sfida della competizione il Flamengo ha mostrato tutta la propria forza, imponendosi per 3-0 sul Cusco e arrivando agli ottavi con grande fiducia.

La formazione carioca parte inoltre da un precedente favorevole: nell'ultimo confronto diretto con il Cruzeiro è arrivata una vittoria per 2-0. Sul fronte offensivo attenzione soprattutto a Samuel Dias Lino e Pedro, tra i giocatori più prolifici delle ultime partite.

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