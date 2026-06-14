La tredicesima giornata della Serie B brasiliana propone l’interessante sfida tra Cuiabá e Vila Nova, due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi diversi ma accomunate dalla volontà di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. I padroni di casa cercano conferme dopo il successo conquistato nell’ultimo turno, mentre gli ospiti vogliono difendere la vetta della classifica e consolidare il proprio ottimo momento di forma. All’Arena Pantanal è attesa una gara combattuta, con il Cuiabá intenzionato a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista. Il Vila Nova, però, ha dimostrato grande solidità nel corso della stagione e si presenta alla sfida con la fiducia di chi sta guidando il campionato. Tutti gli ingredienti sono quindi presenti per assistere a un match equilibrato e ricco di intensità. Guarda ora la sfida tra Cuiaba e Vila Nova GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cuiaba-Vila Nova, probabili formazioni

Cuiabá (4-1-4-1): Carné; Railan, Basso, Empereur, Marlon; Raul; Pepe, Costa, Arcanjo, Rodrigues; Peixoto. Allenatore: Eduardo Barros.

Vila Nova (4-2-3-1): Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Anderson, Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira; Bruno Xavier, Marquinhos Gabriel, Higor; Gabriel. Allenatore: Guto Ferreira.

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