Curaçao e Costa d'Avorio si giocano novanta minuti che possono indirizzare in maniera decisiva il loro Mondiale. Da una parte c'è la favola della selezione caraibica guidata da Dick Advocaat, arrivata all'ultima giornata con la concreta possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale; dall'altra una delle nazionali più attrezzate del continente africano, chiamata a confermare le aspettative e a evitare passi falsi che potrebbero complicare il cammino nel torneo.

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La sfida di Philadelphia mette di fronte due realtà molto diverse per tradizione ed esperienza internazionale. Per Curaçao sarebbe un risultato storico riuscire a superare la fase a gironi, mentre la Costa d'Avorio considera il passaggio del turno un obiettivo minimo. Anche per questo motivo il confronto assume contorni particolarmente interessanti: l'entusiasmo e l'organizzazione dei caraibici contro la qualità individuale e la maggiore profondità di una rosa costruita per competere ad alti livelli.

Dove vedere Curaçao-Costa d'Avorio in diretta TV e streaming ufficiale

Curaçao-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Curaçao

arriva all'appuntamento con la consapevolezza di avere ancora il proprio destino nelle mani. Dopo il pesante esordio contro la, la squadra diha saputo reagire conquistando un prezioso pareggio contro l', risultato che le permette di presentarsi all'ultima giornata con concrete speranze di qualificazione.

Per ottenere la certezza del passaggio del turno, però, serve un successo contro gli ivoriani. I caraibici si affideranno alla qualità di Tahith Chong tra le linee, all'energia di Livano Comenencia in mezzo al campo e alla solidità difensiva garantita da Armando Obispo. Davanti, con Jurgen Locadia fermato dai problemi fisici, il peso dell'attacco ricadrà soprattutto su Gervane Kastaneer.

Qui Costa d'Avorio

Lasi presenta invece con maggiori certezze dal punto di vista tecnico e con una classifica che le consente di affrontare la gara sapendo che anche un pareggio potrebbe essere sufficiente. Gli uomini di Emersehanno battuto l'all'esordio e hanno poi messo in difficoltà la, cedendo soltanto nel finale.

Prestazioni che hanno confermato il valore della squadra, capace di unire forza fisica e qualità. In mezzo al campo il trio composto da Sangaré, Kessié e Seko Fofana rappresenta uno dei punti di forza della nazionale africana, mentre in avanti Diomandé e Bonny hanno le caratteristiche per creare costanti problemi alla difesa avversaria. In difesa, l'assenza di Singo dovrebbe essere compensata dalla presenza di Kossounou.

Le probabili formazioni di Curaçao-Costa d'Avorio

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F. Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.: Nagelsmann.

Costa d'Avorio (4-4-2): Y. Fofana; G. Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Kessie, S. Fofana, Diallo; Pepe, Bonny. Ct: Fae.

Cosa aspettarsi dalla partita

non può limitarsi a difendere e dovrà necessariamente cercare la vittoria, provando a sfruttare le accelerazioni die le ripartenze di. La, invece, potrebbe gestire con maggiore pazienza il possesso e affidarsi alla superiorità tecnica del proprio centrocampo, senza scoprirsi eccessivamente.

Proprio la battaglia in mediana potrebbe risultare decisiva: se Kessié e compagni riusciranno a imporre il loro fisico e la loro qualità, gli africani avranno buone possibilità di controllare l'incontro. Curaçao, però, ha già dimostrato di saper andare oltre i pronostici e proverà a trasformare l'entusiasmo e la posta in palio in un'altra impresa storica.

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