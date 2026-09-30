Il Japan Open 2026 propone un confronto di primo turno particolarmente interessante tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in programma giovedì 1° ottobre sul cemento di Tokyo. I due tennisti arrivano all'appuntamento separati da appena due posizioni nel ranking ATP, con l'italiano al 19° posto e il norvegese al 21°, a testimonianza di un equilibrio che si riflette anche nei rispettivi percorsi delle ultime settimane. VEDI DARDERI-RUUD IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Darderi è reduce da uno US Open che l'ha visto protagonista fino agli ottavi di finale, eliminato da Zverev che poi si è laureato Campione. Ruud, invece ha ritrovato il successo tra Coppa Davis e Laver Cup. I precedenti sorridono al norveges, avanti per 1-0 grazie alla vittoria ottenuta agli Internazionali d'Italia, in due set, lo scorso maggio. Inoltre, è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DELLA SFIDA DELL'ATP 500 DI TOKYO TRA DARDERI E RUUD. Tre alternative da controllare prima del kickoff d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Darderi-Ruud in diretta TV e streaming

Darderi-Ruud, match valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo, in programma giovedì 1 ottobre alle ore 03:00 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky Go e Now TV, disponibili e scaricabili su Pc, tablet, smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Darderi e Ruud è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al tennis, selezionare il torneo Atp Tokyo e cercare Darderi-Ruud tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Darderi-Ruud

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il tennis e il torneo Atp 500 Tokyo cercare Darderi-Ruud tra le partite di giovedì 1 ottobre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Darderi-Ruud: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Darderi-Ruud

: Competizione : Atp 500 di Tokyo, sedicesimi di finale

: Atp 500 di Tokyo, sedicesimi di finale Data : giovedì 1 ottobre

: giovedì 1 ottobre Orario : 03:00

: 03:00 Diretta TV : Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis Streaming verificato: Sky Go, Now Tv

Qui Darderi

US Open

L'azzurro si presenta adopo aver raggiunto gli ottavi di finale dello, risultato che ha dato nuovo slancio alla sua stagione. A New York ha superato Harry, Dalibore Dane, cedendo un solo set nei primi tre incontri, prima di arrendersi ad Alexander Zverev in tre parziali.

Un percorso positivo dopo la pesante sconfitta rimediata a Winston-Salem contro Botic van de Zandschulp, che aveva evidenziato alcune difficoltà nella gestione del gioco. Attualmente numero 19 del ranking ATP con 2.200 punti, Darderi cerca sul cemento giapponese di confermare i progressi mostrati nell'ultimo Slam, facendo leva sulla solidità da fondo campo e sulla capacità di allungare gli scambi.

Qui Ruud

Ilarriva all'appuntamento con due vittorie consecutive alle spalle, ottenute incontroe in Laver Cup contro l'argentino Francisco. Proprio quest'ultimo successo ha mostrato la capacità di Ruud di restare competitivo anche nei momenti più complicati: dopo aver perso il primo set al tie-break, ha conquistato il secondo per 6-4, chiudendo poi la sfida al super tie-break con il punteggio di 10-8.

Un segnale positivo dopo un'estate caratterizzata da risultati discontinui, con l'eliminazione a Montreal per mano di Joao Fonseca e il ritiro a Cincinnati contro Chris O'Connell.