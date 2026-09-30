Per ben vent'anni la sua vita è stata scandita da allenamenti, partite, pressioni e responsabilità. Ora Kasper Schmeichel deve imparare a convivere con una quotidianità completamente diversa. L'ex portiere danese, costretto a dire addio al calcio giocato a causa di un grave infortunio alla spalla, ha raccontato senza filtri come sta affrontando i primi mesi lontano dal mondo dello sport.

La battuta di Schmeichel: "Sono un autista Uber a tempo pieno"

Intervenuto durante la riunione dell'EFC (European Football Clubs), Kasper Schmeichel ha spiegato come sta vivendo questi primi mesi dopo il ritiro dal mondo del calcio: "Ho tre figli. In pratica, faccio l'autista Uber a tempo pieno.. La vita ti riserva queste sorprese e io mi sto adattando".

Continuando, l'ex estremo difensore danese ha dichiarato: "Sto seguendo dei corsi, lavorando in televisione e accompagnando i miei ragazzi da un posto all'altro".

Ex-Celtic star Kasper Schmeichel says he's 'basically a full-time Uber driver' as he reveals post-retirement struggleshttps://t.co/nOF5frDiqu — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) September 30, 2026

"Più avanti, vorrei diventare un allenatore di calcio"

Nel corso dell'intervista,ha poi parlato del suo possibile futuro da allenatore: "Più avanti, mi piacerebbe diventare allenatore di calcio o fare qualcosa di più importante.Quando sono in campo, ad allenare o ad aiutare i giovani giocatori che si stanno facendo un nome, mi diverto davvero tanto".

GLASGOW, SCOZIA - 19 FEBBRAIO: Kasper Schmeichel del Celtic appare abbattuto durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2025/26 tra Celtic FC e VfB Stuttgart, disputata al Celtic Park il 19 febbraio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Infine, l'ex portiere di Celtic e Leicester ha concluso il suo racconto sottolineando le difficoltà di una transizione arrivata prima del previsto: "Per tutta la vita sono stato abituato all'aspettativa di dover dare il massimo, e questo mi motivava. Ora, da un giorno all'altro, tutto ciò è scomparso, e ho bisogno di trovare un altro modo per reintegrare quella dose di dopamina".