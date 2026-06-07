La sfida di tennis tra Alejandro Davidovich Fokina e Mattia Bellucci è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra un giocatore di grande esperienza nel circuito e un giovane in crescita, con in palio l’accesso agli ottavi di finale in un torneo sempre molto equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Davidovich Fokina arriva a questo appuntamento con grande solidità e un tennis molto completo, capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Lo spagnolo proverà a imporre ritmo e intensità fin dai primi scambi.

Il Bellucci, invece, è un giocatore giovane e aggressivo, con un tennis in crescita e molto propositivo. L’italiano cercherà di alzare il ritmo per mettere in difficoltà l’avversario e giocarsi le sue chance.

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Il momento dei due tennisti

Davidovich Fokina cercherà di imporre esperienza, solidità e varietà nel gioco.

Bellucci proverà invece a rispondere con aggressività e coraggio, cercando di sorprendere l’avversario.

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