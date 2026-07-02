Il terzo turno di Wimbledon propone una sfida dal grande interesse tecnico tra Alejandro Davidovich Fokina e Marton Fucsovics, in programma venerdì 3 luglio alle ore 12:30 italiane. Sui prati dell'All England Club è in palio un posto negli ottavi di finale, con due giocatori arrivati a questo appuntamento dopo un ottimo avvio di torneo.

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Dove vedere Davidovich Fokina-Fucsovics in diretta TV e streaming ufficiale

Davidovich Fokina-Fucsovics, valida per il terzo turno di Wimbledon 2026, si giocherà venerdì 3 luglio alle ore 12:30 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Alejandro Davidovich Fokina

Lo spagnolo sta attraversando uno dei migliori periodi della sua stagione. Reduce dal primo titolo ATP conquistato sull'erba di Maiorca, Davidovich Fokina ha confermato il suo eccellente stato di forma anche a Wimbledon, dove ha superato senza perdere set Juan Manuel Cerundolo e Fabian Marozsan.

In particolare, il successo contro l'ungherese nel secondo turno ha evidenziato tutta la crescita del numero 23 del mondo, capace di dominare gli scambi con continuità e di concedere pochissime occasioni al servizio. La rapidità negli spostamenti e la varietà del suo tennis lo rendono uno degli avversari più insidiosi del tabellone.

LONDRA, INGHILTERRA - 1 LUGLIO: Alejandro Davidovich Fokina della Spagna serve contro Fabian Marozsan dell'Ungheria durante il loro incontro del secondo turno del singolare maschile, nella terza giornata dei Campionati di Wimbledon 2026, disputato presso l'All England Lawn Tennis and Croquet Club il 1° luglio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

Il momento di Marton Fucsovics

Fucsovics ha raggiunto il terzo turno mostrando tutta la sua esperienza nei tornei dello Slam. Dopo aver eliminato Thiago Agustin Tirante in tre set, il tennista ungherese ha dovuto lottare per oltre tre ore e mezza contro Learner Tien, imponendosi grazie alla maggiore solidità nei momenti decisivi.

L'ex numero 31 del ranking ATP conosce molto bene i prati londinesi, superficie sulla quale in passato ha saputo ottenere risultati importanti. La sua forza fisica e la capacità di allungare gli scambi rappresentano le armi principali con cui proverà a mettere in difficoltà lo spagnolo.

I precedenti

Davidovich Fokina e Fucsovics si sono affrontati due volte nel circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità. L'ungherese si impose nel 2021 sul cemento indoor di Rotterdam, mentre lo spagnolo si prese la rivincita l'anno successivo agli US Open al termine di una battaglia in cinque set. Quello di Wimbledon sarà invece il loro primo confronto sull'erba.

Cosa aspettarci dalla partita

arriva all'appuntamento con maggiore freschezza atletica dopo due vittorie piuttosto rapide, mentreha speso molte più energie nei turni precedenti. Lo spagnolo cercherà di imporre un ritmo elevato sfruttando la varietà del proprio repertorio, mentre l'ungherese proverà a rallentare il gioco facendo valere esperienza e solidità da fondo campo. L'equilibrio dei precedenti lascia immaginare una sfida intensa e combattuta.

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