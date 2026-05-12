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La MLS propone la sfida tra DC United-Chicago Fire, in programma nella notte tra mercoledì 13 maggio e giovedì 14 maggio alle ore 01:30 italiane. Una gara importante per due squadre che vogliono conquistare punti preziosi nella corsa alla zona playoff della Eastern Conference. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità ai propri risultati. Serviranno intensità, aggressività e attenzione difensiva per contenere gli avversari.

Il Chicago Fire, invece, cercherà di giocare con ordine e qualità offensiva, puntando su rapidità e verticalizzazioni per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni di DC United-Chicago Fire

Le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio, ma ci si attende una partita aperta e combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a conquistare punti pesanti. In gare di MLS come questa, episodi e gestione dei momenti saranno determinanti.

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