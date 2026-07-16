De Jong-Baez: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Bastad, disponibile gratuitamente su Bet365
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Gli ottavi di finale dell’ATP Bastad mettono di fronte Jesper de Jong e Sebastián Báez, due protagonisti che conoscono bene il torneo svedese e la terra battuta. Entrambi hanno già raggiunto una finale a Båstad in passato: l’olandese deve difendere il risultato ottenuto nella scorsa edizione, mentre l’argentino punta a rilanciarsi dopo essere stato finalista nel 2022. La sfida si preannuncia equilibrata tra due giocatori in buona condizione, capaci di esprimersi al meglio su questa superficie e con motivazioni importanti in chiave ranking. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui De JongJesper de Jong arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma, con sette vittorie nelle ultime dieci partite. L’olandese ha superato al primo turno Vilius Gaubas in due set combattuti e, prima dello stop stagionale sull’erba, aveva conquistato il titolo Challenger sulla terra battuta di Cattolica. Il suo punto di forza resta la solidità al servizio, con una buona percentuale di punti vinti con la prima, ma dovrà riuscire a mantenere alta la pressione negli scambi contro un avversario molto abile nella fase difensiva.
Qui BaezSebastián Báez si presenta alla sfida con numeri altrettanto positivi. L’argentino ha vinto sette delle ultime dieci partite e ha iniziato il torneo rimontando Max Dahlin dopo aver perso il primo set. Reduce anche dal successo nel Challenger di Prostějov sulla terra rossa, Báez sta ritrovando continuità e fiducia, grazie soprattutto alla sua capacità di trasformare le palle break e controllare il ritmo degli scambi. La sua esperienza nei tornei su questa superficie rappresenta un elemento importante in una sfida che potrebbe decidersi sui dettagli.
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