De Minaur-Burruchaga: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Wimbledon su erba, disponibile gratuitamente su Bet365
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Sfida tra Alex de Minaur e Román Andrés Burruchaga nel primo turno di Wimbledon 2026, con l’australiano che arriva da testa di serie numero 5 e affronta un avversario al debutto nel tabellone principale londinese. L’argentino, figlio dell’ex campione del mondo di calcio Jorge Burruchaga, cerca l’impresa contro uno dei giocatori più difficili da superare sui campi in erba grazie a velocità e capacità difensive. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui De MinaurDe Minaur arriva sull’erba con un tennis che sembra costruito per questa superficie: grande rapidità negli spostamenti, risposta aggressiva e capacità di trasformare la difesa in attacco. Dopo una stagione con qualche risultato altalenante, il cemento verde di Wimbledon rappresenta una delle migliori occasioni per esaltare il suo gioco fatto di ritmo e pressione costante.
Qui BurruchagaBurruchaga invece affronta una delle sfide più dure della carriera. Il suo tennis nasce soprattutto sulla terra battuta, dove può sfruttare resistenza e solidità da fondo, ma sull’erba dovrà essere più aggressivo e cercare punti rapidi con servizio e dritto. Il problema principale sarà non farsi trascinare nei ritmi imposti da De Minaur, molto più abituato a gestire gli scambi veloci tipici dei prati londinesi.
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