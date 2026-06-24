Sfida tra Alex de Minaur e Román Andrés Burruchaga nel primo turno di Wimbledon 2026, con l’australiano che arriva da testa di serie numero 5 e affronta un avversario al debutto nel tabellone principale londinese. L’argentino, figlio dell’ex campione del mondo di calcio Jorge Burruchaga, cerca l’impresa contro uno dei giocatori più difficili da superare sui campi in erba grazie a velocità e capacità difensive. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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De Minaur-Burruchaga: dove vedere l'ATP di Wimbledon in TV e in Streaming

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arriva sull’erba con un tennis che sembra costruito per questa superficie: grande rapidità negli spostamenti, risposta aggressiva e capacità di trasformare la difesa in attacco. Dopo una stagione con qualche risultato altalenante, il cemento verde dirappresenta una delle migliori occasioni per esaltare il suo gioco fatto di ritmo e pressione costante.invece affronta una delle sfide più dure della carriera. Il suo tennis nasce soprattutto sulla, dove può sfruttare resistenza e solidità da fondo, ma sull’erba dovrà essere più aggressivo e cercare punti rapidi con servizio e dritto. Il problema principale sarà non farsi trascinare nei ritmi imposti da, molto più abituato a gestire gli scambi veloci tipici dei prati londinesi.

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