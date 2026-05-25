Un "ritrovato" De Minaur sfida l'esordiente Samuel nel primo turno del Roland Garros. Per il tennista inglese, che ha superato tre turni di qualificazione, si tratta della prima esperienza in un torneo Slam. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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arriva a Parigi dopo una fase di stagione su terra piuttosto movimentata ma con segnali recenti di ripresa. Il suo percorso sulla superficie nel 2026 non è stato lineare, con alcune eliminazioni premature nei grandi appuntamenti come Madrid e Roma, ma anche una settimana molto positiva ad Amburgo, dove ha ritrovato continuità e fiducia. Proprio lì ha battuto giocatori solidi come Cerúndolo e Davidovich Fokina, spingendosi fino alle fasi finali del torneo e confermando una crescita fisica e mentale importante dopo un periodo complicatoDall’altra parte c’è, che arriva invece con un profilo completamente diverso: meno esperienza a livello ATP, ma un percorso di qualificazione molto positivo che gli ha permesso di entrare nel tabellone principale. Samuel ha infatti superato tre turni di qualificazione, mostrando solidità e capacità di adattamento sulla terra battuta, superficie su cui ha costruito buona parte del suo rendimento stagionale.

Il suo gioco è più lineare e meno esplosivo rispetto a quello dei top player, ma si distingue per ordine nello scambio e buona tenuta nei game di servizio, elementi che gli hanno permesso di guadagnarsi questa prima grande opportunità in uno Slam.

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