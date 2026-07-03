La sfida di tennis tra Alex de Minaur e Zachary Svajda è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un match che vede l’australiano partire nettamente favorito, ma con l’americano pronto a sfruttare ogni occasione per provare a sorprendere sul palcoscenico dello Slam londinese.

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La De Minaur arriva all’appuntamento con grande continuità e solidità, mentre la Svajda cercherà di giocare con aggressività e leggerezza mentale per provare a mettere in difficoltà il più quotato avversario.

Alex de Minaur: caratteristiche e carriera

Alex de Minaur, nato nel 1999 in Australia, è uno dei giocatori più rapidi e costanti del circuito ATP. Nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli e si è affermato come presenza fissa tra i migliori giocatori del mondo grazie alla sua straordinaria continuità.

Il suo tennis è basato su velocità, grande intensità negli scambi e capacità difensiva fuori dal comune. Riesce spesso a trasformare la fase difensiva in offensiva grazie alla sua rapidità di piedi e alla lettura del gioco. Sull’erba di Wimbledon il suo stile trova grande efficacia.

Zachary Svajda: caratteristiche e carriera

Zachary Svajda, nato nel 2002 negli Stati Uniti, è un giovane talento che si sta facendo strada nel circuito ATP. Ha ottenuto buoni risultati soprattutto nei tornei Challenger e sta iniziando a guadagnarsi spazio anche nei tornei del Grande Slam.

Il suo gioco è aggressivo da fondo campo, con una buona capacità di accelerazione e una mentalità propositiva. Affrontare un giocatore del livello di de Minaur rappresenta un test importante per la sua crescita.

Dove vedere De Minaur-Svajda in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda De Minaur-Svajda, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

De Minaur proverà a imporre ritmo e intensità fin dai primi scambi, sfruttando la sua grande solidità.

Svajda cercherà invece di giocare in maniera aggressiva per restare agganciato il più possibile al match.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che premia giocatori solidi, veloci e costanti, caratteristiche che si adattano perfettamente al gioco di Alex de Minaur. L’australiano parte nettamente favorito grazie alla sua esperienza e alla capacità di mantenere alto il livello negli scambi lunghi. Svajda dovrà provare a giocare in modo aggressivo e rischioso per sperare di sorprendere, ma la differenza di continuità e solidità appare evidente.

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