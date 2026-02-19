Defensa-Belgrano: probabili formazioni e streaming gratis

Defensa y Justicia sfida Belgrano in una gara che si preannuncia tattica e con pochi gol. Scopri come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 19 febbraio - 01:47

All’Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, giovedì 19 febbraio alle ore 21, va in scena una sfida che si preannuncia più tattica che spettacolare: Defensa-Belgrano. Due squadre compatte, con numeri difensivi interessanti e un’attitudine a partite bloccate.

Dove vedere Defensa-Belgrano in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Defensa y Justicia — Defensa arriva dal pareggio 1-1 contro il Vélez, partita in cui ha avuto solo il 34% di possesso e poche occasioni nitide. La squadra di Mariano Soso alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, con 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10. La produzione offensiva è limitata, ma la fase difensiva resta ordinata. Juan Gutiérrez e Juan Miritello guidano la classifica marcatori interna con 2 reti ciascuno, mentre Molinas è il miglior assistman.

Il momento del Belgrano — Belgrano arriva da due vittorie consecutive, l’ultima per 1-0 in trasferta contro Independiente Rivadavia. È una squadra che gestisce bene il ritmo e che costruisce i propri risultati su equilibrio e solidità. Nelle ultime 10 partite ha perso solo una volta, con una media di appena 0.5 gol subiti a gara. Non è un attacco devastante (0.8 gol di media), ma è una squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto. Franco Vázquez e Lautaro Gutiérrez sono tra i riferimenti offensivi principali.

Probabili formazioni di Defensa-Belgrano — Difesa a tre per i padroni di casa con Fiermarín in porta, Souto, Amor e Fernandez centrali. A centrocampo Portillo e Lucero sugli esterni con Sosa e Molinas in mezzo. Tridente offensivo formato da Botta, Miritello e Gutiérrez.

Modulo 4-2-3-1 per gli ospiti con Cardozo tra i pali, linea difensiva composta da Morales, Maldonado, Lopez e Sporle. In mediana Sanchez e Vazquez, mentre sulla trequarti agiranno Benítez, Zelarayán e Rigoni alle spalle di Fernandez.

Defensa y Justicia (3-4-3): Fiermarín; Souto, Amor, Fernandez; Portillo, Sosa, Molinas, Lucero; Botta, Miritello, Gutiérrez.

Belgrano (4-2-3-1): Cardozo; Morales, Maldonado, Lopez, Sporle; Sanchez, Vazquez; Benítez, Zelarayán, Rigoni; Fernandez.

