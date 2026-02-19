derbyderbyderby streaming Defensa-Belgrano: probabili formazioni e streaming gratis

Lo streaming live

Defensa-Belgrano: probabili formazioni e streaming gratis

Defensa-Belgrano: probabili formazioni e streaming gratis - immagine 1
Defensa y Justicia sfida Belgrano in una gara che si preannuncia tattica e con pochi gol. Scopri come vederla gratis in streaming
Stefano Sorce
Stefano Sorce

All’Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, giovedì 19 febbraio alle ore 21, va in scena una sfida che si preannuncia più tattica che spettacolare: Defensa-Belgrano. Due squadre compatte, con numeri difensivi interessanti e un’attitudine a partite bloccate.

Guarda ora Defensa-Belgrano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Defensa-Belgrano  in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Defensa-Belgrano  sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Defensa-Belgrano in diretta tv e streaming

—  

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Il momento del Defensa y Justicia

—  

Defensa arriva dal pareggio 1-1 contro il Vélez, partita in cui ha avuto solo il 34% di possesso e poche occasioni nitide. La squadra di Mariano Soso alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, con 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10. La produzione offensiva è limitata, ma la fase difensiva resta ordinata. Juan Gutiérrez e Juan Miritello guidano la classifica marcatori interna con 2 reti ciascuno, mentre Molinas è il miglior assistman.

Il momento del Belgrano

—  

Belgrano arriva da due vittorie consecutive, l’ultima per 1-0 in trasferta contro Independiente Rivadavia. È una squadra che gestisce bene il ritmo e che costruisce i propri risultati su equilibrio e solidità. Nelle ultime 10 partite ha perso solo una volta, con una media di appena 0.5 gol subiti a gara. Non è un attacco devastante (0.8 gol di media), ma è una squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto. Franco Vázquez e Lautaro Gutiérrez sono tra i riferimenti offensivi principali.

Probabili formazioni di Defensa-Belgrano

—  

Difesa a tre per i padroni di casa con Fiermarín in porta, Souto, Amor e Fernandez centrali. A centrocampo Portillo e Lucero sugli esterni con Sosa e Molinas in mezzo. Tridente offensivo formato da Botta, Miritello e Gutiérrez.

Modulo 4-2-3-1 per gli ospiti con Cardozo tra i pali, linea difensiva composta da Morales, Maldonado, Lopez e Sporle. In mediana Sanchez e Vazquez, mentre sulla trequarti agiranno Benítez, Zelarayán e Rigoni alle spalle di Fernandez.

Defensa y Justicia (3-4-3): Fiermarín; Souto, Amor, Fernandez; Portillo, Sosa, Molinas, Lucero; Botta, Miritello, Gutiérrez.

Belgrano (4-2-3-1): Cardozo; Morales, Maldonado, Lopez, Sporle; Sanchez, Vazquez; Benítez, Zelarayán, Rigoni; Fernandez.

Guarda ora Defensa-Belgrano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Defensa-Belgrano  in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Defensa-Belgrano  sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
NBA, Knicks-Pistons: diretta tv e streaming live del match
NBA, Wizards-Pacers: diretta tv e streaming live del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA