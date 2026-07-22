L'Estadio Norberto Tito Tomaghello ospita la sfida tra Defensa y Justicia e CA Aldosivi, valida per la fase a eliminazione diretta della Liga Profesional argentina e in programma il 26 luglio 2026. Un confronto importante tra due squadre che arrivano all'appuntamento con momenti recenti differenti e con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno.

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Il momento delle due squadre

Il Defensa y Justicia punta sul fattore campo per affrontare al meglio questa sfida da dentro o fuori. La formazione di casa ha mostrato una certa solidità davanti ai propri tifosi, anche se nelle ultime nove partite interne sono arrivati ben cinque pareggi, un dato che evidenzia la tendenza a disputare incontri molto equilibrati.

Dall'altra parte ci sarà il CA Aldosivi, squadra che ha invece incontrato diverse difficoltà lontano dal proprio stadio. Nelle ultime sei trasferte di Liga Profesional sono arrivate cinque sconfitte, un rendimento che testimonia le problematiche della formazione ospite quando chiamata a giocare fuori casa.

Anche i precedenti sorridono al Defensa y Justicia: nei dieci confronti diretti disputati in campionato contro l'Aldosivi, la squadra di casa ha conquistato sei vittorie, confermando una tradizione favorevole negli scontri con questo avversario.

La sfida del Tomaghello mette quindi di fronte una formazione abituata a ottenere risultati positivi nei confronti diretti e un Aldosivi chiamato a invertire la propria tendenza negativa in trasferta. In una gara a eliminazione diretta, però, ogni dettaglio può diventare decisivo e la gestione della pressione potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

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