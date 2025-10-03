Entra nel vivo il campionato svedese con una sfida tutta da seguire: padroni di casa in difficoltà, provano ad approfittarne gli ospiti

Carmine Panarella 3 ottobre - 10:00

Altro turno del campionato svedese, che ci offre una sfida equilibrata. Sabato 4 ottobre alle ore 14:00 il Degerfors ospita il Djurgarden in un match decisivo per le sorti del campionato. Per i padroni di casa sarà assolutamente fondamentale cercare di raccogliere punti per migliorare la propria classifica, mentre per gli ospiti invece questa gara può essere la giusta prosecuzione di un percorso lineare e senza grossi affanni. Con Bet365 si può seguire Degerfors-Djurgarden GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Degerfors-Djurgarden in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarsi la grande sfida del campionato svedese direttamente dal proprio dispositivo. Serve solo registrarsi su Bet365, attivare il proprio conto e guardare gratis Degerfors-Djurgarden in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre 15:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Situazione molto tesa per i padroni di casa, che si ritrovano al penultimo posto in classifica a 22 punti e devono letteralmente scalare una montagna per tornare in corsa per la salvezza. Gli ospiti, dal canto loro, possono godere di una situazione nettamente migliore e al momento distano solo tre punti dal terzo posto che varrebbe un piazzamento europeo. Ecco perché Degerfors-Djurgarden si preannuncia un match tutto da seguire, perché i tre punti in palio saranno decisivi per le sorti e per le ambizioni di entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Degerfors-Djurgarden — Degerfors (5-3-2): Igonen, Ossibadjouo, Pikkarainen, Hien, Sundgren, Haarala, Rafferty, Karlsson, Netabay, Vukojevic, Taranis. Allenatore: Henok Goitom

Djurgarden (4-2-3-1): Manojlovic, Stahl, Larsson, Danielson, Bergval, Stensson, Siltanen, Fallenius, Anderson, Okkels, Priske. Allenatore: Jani Honkavaara