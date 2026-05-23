La sensazione è quella delle partite che pesano tantissimo ancora prima del fischio d’inizio. Sabato 23 maggio alle ore 18:15, Dender e Lommel United si ritroveranno faccia a faccia per il ritorno dello spareggio promozione del campionato belga, con tutto ancora apertissimo dopo il pirotecnico 3-2 dell’andata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DENDER-LOMMEL CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Dender arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 3-2 nella gara d’andata, un risultato che lascia ancora aperte le speranze ma che evidenzia anche tutti i problemi difensivi mostrati durante la stagione. La squadra ha vinto pochissimo nel corso dell’anno e continua a concedere troppo dietro, soprattutto nelle partite ad alta tensione. In casa il rendimento non è stato sufficiente per garantire continuità, ma ora non esistono più margini di errore.

Il Lommel United, invece, sta vivendo uno dei momenti migliori della propria stagione. Cinque vittorie consecutive hanno dato enorme fiducia alla squadra, che sembra aver trovato il giusto equilibrio tra qualità offensiva e organizzazione tattica. Anche all’andata il Lommel ha dimostrato grande personalità, riuscendo a colpire nei momenti decisivi e sfruttando ogni spazio lasciato dal Dender.

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