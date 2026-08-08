La Primera División argentina propone una sfida interessante tra Deportivo Riestra ed Estudiantes, in programma sabato 8 agosto alle ore 19:45. Allo stadio Guillermo Laza si affrontano due squadre reduci da una sconfitta e desiderose di rilanciarsi immediatamente per non perdere terreno nelle zone alte della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RIESTRA-ESTUDIANTES CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Deportivo Riestra

Il Deportivo Riestra arriva all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato la partenza in campionato. L'ultimo ko, arrivato davanti ai propri tifosi contro il Barracas Central, ha evidenziato le difficoltà della squadra nella costruzione delle occasioni da gol, nonostante un atteggiamento combattivo per tutti i novanta minuti. La formazione di Guillermo Duro continua a puntare su una fase difensiva ordinata e su ritmi bassi per mettere in difficoltà avversari tecnicamente superiori. Il fattore campo potrebbe rappresentare un alleato importante, visto che il Riestra è abituato a trasformare le gare casalinghe in battaglie molto equilibrate.

Estudiantes

Anche l'Estudiantes è chiamato a reagire dopo la sconfitta di misura contro il Boca Juniors, una partita nella quale i biancorossi hanno creato pochissimo in fase offensiva. Nonostante l'ultimo passo falso, la squadra di Alexander Medina resta una delle più competitive del campionato grazie a una rosa ricca di esperienza e qualità. L'obiettivo sarà ritrovare subito continuità di risultati facendo leva sulla solidità difensiva, uno dei punti di forza della formazione di La Plata nelle ultime settimane. In trasferta servirà una prestazione di personalità per superare un avversario sempre ostico sul proprio terreno di gioco.

Probabili formazioni di Riestra-Estudiantes

Il Deportivo Riestra dovrebbe confermare il 3-4-3. Alonso agirà da riferimento offensivo insieme a Benegas e Alexander Díaz, mentre Celiz e Watson avranno il compito di garantire equilibrio in mezzo al campo.

L'Estudiantes dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Lucas Alario guiderà l'attacco, supportato sulla trequarti da Tiago Palacios, Fabricio Perez e Tobio Burgos, con Piovi e Alexis Castro a dirigere il centrocampo.

Deportivo Riestra (3-4-3): Arce; Quintana, Gariglio, Paz; Bracamonte, Celiz, Watson, Sansotre; Alexander Díaz, Benegas, Alonso.

Estudiantes (4-2-3-1): Muslera; Meza, Núñez, Tomás Palacios, Benedetti; Piovi, Alexis Castro; Fabricio Perez, Tiago Palacios, Tobio Burgos; Alario.

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