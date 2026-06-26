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Come arrivano le due squadre

Il Derry City occupa il sesto posto della Premier Division con 26 punti, ma la classifica resta tutt'altro che rassicurante. Il pareggio per 1-1 ottenuto contro la capolista Shamrock Rovers ha confermato la competitività della squadra di Tiernan Lynch, senza però interrompere una serie poco brillante: nelle ultime dieci partite è arrivata una sola vittoria. Un dato mitigato dall'ottimo rendimento casalingo, dove i Candystripes sono imbattuti da sei incontri.

Il Drogheda United, ottavo con 22 punti, arriva invece da sei partite consecutive senza successi. L'ultimo 2-2 contro lo Shelbourne ha permesso almeno di interrompere una serie di sconfitte, ma i problemi difensivi continuano a pesare: gli ospiti hanno incassato almeno due reti in cinque delle ultime sei gare. Anche il rendimento esterno preoccupa, con quattro sconfitte consecutive lontano dal proprio stadio.

Probabili formazioni di Derry-Drogheda

Tiernan Lynch dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Davanti a Beach agiranno Cotter, Barr, McClean e Fleming. In mediana spazio a Dummigan e Kelly, mentre Winchester, O'Reilly e Duffy supporteranno Liam Boyce, autore dell'ultimo gol contro lo Shamrock Rovers.

Kevin Doherty dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Dennison sarà il portiere, protetto da Agbaje, Keeley, Burney e Kane. A centrocampo spazio a O'Brien e Brennan, mentre Bucknor, Kavanagh e Oluwa agiranno alle spalle dell'unica punta Doy.

Derry City (4-2-3-1): Beach; Cotter, Barr, McClean, Fleming; Dummigan, Kelly; Winchester, O'Reilly, Duffy; Boyce.

Drogheda United (4-2-3-1): Dennison; Agbaje, Keeley, Burney, Kane; O'Brien, Brennan; Bucknor, Kavanagh, Oluwa; Doy.

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