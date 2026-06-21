La sfida di tennis tra Gabriel Diallo e Terence Atmane è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca lunedì 22 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra due giocatori in grande crescita, particolarmente a loro agio sulle superfici rapide e pronti a contendersi un posto negli ottavi del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Diallo arriva a questo appuntamento dopo aver mostrato ottimi segnali nel corso della stagione. Il canadese può contare su un servizio molto efficace e su un tennis aggressivo che si adatta perfettamente all’erba, superficie sulla quale riesce a ottenere molti punti rapidi.

L’Atmane, invece, è uno dei giocatori più interessanti del circuito Challenger e negli ultimi mesi ha dimostrato di poter competere anche a livelli più alti. Il francese è dotato di un gioco offensivo e di una buona sensibilità nei colpi, caratteristiche che possono fare la differenza su questa superficie.

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Il momento dei due tennisti

Diallo proverà a sfruttare il servizio e la sua aggressività per prendere subito il controllo degli scambi.

Atmane cercherà invece di rispondere con il suo tennis offensivo e con le sue variazioni per mettere in difficoltà il canadese.

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