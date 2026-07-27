Tristan Boyer si è guadagnato l'accesso al tabellone principale dell'ATP 250 di Los Cabos superando le qualificazioni e ora è atteso da una sfida impegnativa contro Gabriel Diallo. Per il tennista statunitense sarà un'occasione importante per interrompere una serie negativa negli scontri diretti con il canadese, che finora si è imposto in tutti i precedenti ufficiali.

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Il momento dei due tennisti

I due si conoscono molto bene e ogni confronto disputato finora è stato caratterizzato da grande equilibrio. Nel 2024 si sono affrontati due volte, prima al Challenger di Sarasota e poi a Cary, con Diallo vincitore in entrambe le occasioni soltanto al terzo set. Anche il più recente confronto, giocato proprio a Los Cabos nelle qualificazioni, ha confermato il divario minimo tra i due, con Boyer capace di imporsi in due set combattuti per 7-5, 6-2. Un dato accomuna tutti gli incroci: nessuna sfida si è conclusa rapidamente e ogni match ha superato i 32 game complessivi.

Diallo arriva all'appuntamento dopo un periodo altalenante. Nelle ultime dieci partite ha ottenuto appena tre vittorie, anche se prima dello stop successivo a Wimbledon aveva raggiunto i quarti di finale dell'ATP 250 di Eastbourne, confermando di poter essere competitivo ad alti livelli. Il canadese basa gran parte del proprio gioco su un servizio molto efficace, con circa l'80% dei punti conquistati quando mette la prima in campo, che entra nel 68% dei casi. Se agli inizi della carriera si distingueva soprattutto per la solidità da fondo campo, oggi è diventato un giocatore più aggressivo, sfruttando la propria statura per accorciare gli scambi e cercare rapidamente il vincente.

Anche Boyer non sta vivendo il miglior momento della stagione, ma i segnali incoraggianti non mancano. Nelle ultime dieci uscite ha raccolto quattro vittorie, riuscendo a qualificarsi sia per il tabellone principale di Wimbledon sia per quello di Los Cabos. Il suo punto di forza resta il servizio, con una media di 6,1 ace a partita, superiore a quella del rivale. Inoltre, l'americano ha dimostrato di partire spesso con il piede giusto, vincendo il primo set nel 63% degli incontri disputati.

Sulla carta Diallo parte favorito grazie alla maggiore esperienza nel circuito ATP e ai precedenti favorevoli, ma l'equilibrio mostrato nei confronti diretti lascia immaginare una partita tutt'altro che scontata. Boyer proverà a sfruttare il buon momento di fiducia acquisito nelle qualificazioni per conquistare la sua prima vittoria contro il canadese e regalarsi un posto al secondo turno del torneo messicano.

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