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La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Dinamo Kiev-PAOK, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione ucraina, qualificatasi al secondo turno dopo aver eliminato l'Universitatea Cluj ai calci di rigore, affronta il club greco in uno dei confronti più equilibrati di questo turno preliminare.
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La Dinamo Kiev vuole sfruttare il fattore campoLa Dinamo Kiev arriva a questa sfida dopo aver superato un primo turno molto combattuto contro l'Universitatea Cluj. Gli ucraini hanno mostrato carattere, conquistando la qualificazione ai calci di rigore, e ora vogliono sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio in vista della difficile trasferta in Grecia.
La squadra di Kiev proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, cercando di mettere sotto pressione un avversario esperto e abituato alle competizioni europee.
Il PAOK punta a colpire in trasfertaIl PAOK entra direttamente in questo turno preliminare con l'obiettivo di raggiungere la fase principale dell'Europa League. Il club di Salonicco dispone di una rosa di qualità e vanta una consolidata esperienza internazionale, elementi che potrebbero fare la differenza in un doppio confronto così delicato.
Gli ospiti cercheranno di ottenere un risultato positivo già nella gara d'andata, gestendo il possesso del pallone e sfruttando ogni occasione per indirizzare la qualificazione in vista del ritorno.
Il momento delle due squadreLa Dinamo Kiev arriva con entusiasmo dopo il passaggio del turno conquistato contro l'Universitatea Cluj e vuole dare continuità al proprio cammino europeo. Una vittoria nella gara d'andata rappresenterebbe un passo importante verso il terzo turno preliminare.
Il PAOK, invece, parte con ambizioni elevate e punta a confermare il proprio valore internazionale. La formazione greca sa che uscire dall'Ucraina con un risultato favorevole potrebbe indirizzare il doppio confronto.
Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-PAOKLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una delle sfide più interessanti del secondo turno preliminare di UEFA Europa League.
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