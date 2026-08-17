La Dinamo Zagabria affronta il Viking FK nel primo atto dei playoff di Champions League, con entrambe le squadre a un solo doppio confronto dall'accesso alla fase a gironi. La sfida andrà in scena allo Stadion Maksimir, dove i padroni di casa cercheranno di mettere subito in discesa la qualificazione. La Dinamo vuole tornare protagonista nella fase principale della competizione, mentre il Viking punta a scrivere una pagina storica per il calcio norvegese, non avendo mai raggiunto questo traguardo.

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Dove vedere Dinamo Zagabria-Viking in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma della Dinamo Zagabria

Al momento non è prevista copertura televisiva per Dinamo Zagabria-Viking.

La Dinamo Zagabria ha iniziato la stagione con grande continuità e arriva all'appuntamento europeo ancora imbattuta. Il cammino nelle qualificazioni non è stato sempre lineare, ma la squadra di Mario Kovacevic ha saputo reagire nei momenti più delicati. Dopo aver superato il turno precedente con una rimonta nel ritorno contro il Thun, i croati hanno eliminato anche il Kauno Zalgiris grazie al successo esterno per 2-1.

Anche in campionato sono arrivate risposte positive. Dopo il successo all'esordio contro lo Slaven, la Dinamo ha travolto il Rudes per 4-0, con Dion Drena Beljo autore di una doppietta. L'attaccante è uno dei principali pericoli per la difesa norvegese, avendo già trovato cinque volte la via del gol dall'inizio della nuova stagione.

Il momento del Viking

Il Viking FK si presenta al playoff dopo un percorso importante che gli ha permesso di arrivare a giocarsi un posto nella massima competizione europea. I campioni di Norvegia vogliono continuare a sorprendere e provare a raggiungere per la prima volta nella propria storia la fase a gironi della Champions League.

Tra i giocatori più importanti della formazione guidata da Jenssen c'è Zlatko Tripic, capitano e uomo di riferimento della squadra. L'esterno ha recentemente deciso la sfida contro il Sarpsborg con un rigore realizzato nel finale e rappresenta una delle principali minacce per la retroguardia della Dinamo.

Il Viking dovrà però fare i conti con alcune assenze. Anders Baertelsen è indisponibile a causa di un infortunio al piede, mentre Veton Berisha resta in dubbio. Al centro della difesa dovrebbe quindi trovare spazio Jesper Daland, arrivato recentemente in prestito dal Cardiff City.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Viking

La Dinamo Zagabria dovrebbe affidarsi a un 4-3-3, con Nevistic tra i pali e Valincic, Dominguez, McKenna e Goda a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Stojkovic, Misic e Zajc, mentre il tridente offensivo sarà formato da Lisica, Beljo e Orsic.

Il Viking dovrebbe rispondere con un sistema speculare. Ostbo sarà il portiere, protetto da Bjorshol, Stensness, Daland e Auklend. In avanti, Tripic e Christiansen dovrebbero agire insieme ad Austbo nel reparto offensivo.

Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Stojkovic, Misic, Zajc; Lisica, Beljo, Orsic.

Viking FK (4-3-3): Ostbo; Bjorshol, Stensness, Daland, Auklend; Askildsen, Kvia-Ekeskog, Alte; Tripic, Christiansen, Austbo.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida dello Stadion Maksimir mette di fronte due squadre con obiettivi ambiziosi e motivazioni differenti. La Dinamo Zagabria può contare sull'esperienza maturata nelle qualificazioni europee e sull'ottimo avvio di stagione, mentre il Viking arriva all'appuntamento con la voglia di compiere un'impresa e avvicinarsi a un traguardo mai raggiunto nella propria storia.

I croati proveranno presumibilmente a sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio in vista del ritorno, facendo leva anche sulla vena realizzativa di Beljo. Il Viking dovrà invece riuscire a limitare la pericolosità offensiva dei padroni di casa e affidarsi alle giocate dei propri uomini migliori per mantenere aperto il discorso qualificazione.

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