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La Champions League 2026/27 entra nel vivo con il terzo turno preliminare, che propone la sfida d’andata tra Dinamo Zagabria-Žalgiris, in programma martedì 4 agosto alle ore 20:00. Le due squadre si affrontano nel primo dei due incontri che metteranno in palio l’accesso al turno successivo delle qualificazioni alla massima competizione europea.
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La Dinamo Zagabria vuole indirizzare subito la qualificazioneLa Dinamo Zagabria affronta la gara d’andata davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La formazione croata è una presenza abituale nelle competizioni UEFA e punta a sfruttare la propria esperienza internazionale per mettere subito in discesa il doppio confronto.
I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, facendo leva sulla qualità della rosa e sulla spinta del pubblico.
Lo Žalgiris cerca un risultato prezioso in trasfertaLo Žalgiris arriva all’appuntamento europeo con la volontà di disputare una gara attenta e organizzata. La formazione lituana sa che ottenere un risultato positivo fuori casa potrebbe rivelarsi determinante in vista della sfida di ritorno.
Gli ospiti punteranno su compattezza difensiva e ripartenze veloci, cercando di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la retroguardia croata.
Il momento della sfidaLa partita tra Dinamo Zagabria e Žalgiris mette di fronte due squadre con l'ambizione di proseguire il proprio cammino verso la fase principale della Champions League.
La Dinamo parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo e alla maggiore esperienza internazionale, ma lo Žalgiris proverà a rendere la qualificazione ancora tutta da decidere nei secondi novanta minuti.
Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-ŽalgirisLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League.
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