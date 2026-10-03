In occasione dell'8ª giornata del Girone A di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 17:30 si affrontano Dolomiti Bellunesi e Novara allo stadio Zugni Tauro di Feltre. I padroni di casa hanno raccolto 10 punti nelle prime sette giornate, mentre il Novara è fermo a quota 6. Le Dolomiti Bellunesi arrivano dall'1-1 sul campo dell'Union Brescia, mentre gli azzurri sono reduci dal 2-0 interno subito contro l'Ospitaletto.VEDI DOLOMITI BELLUNESI-NOVARA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra di Andrea Bonatti ha perso una sola delle prime sette partite e ha mosso la classifica in sei occasioni, ma allo Zugni Tauro non ha ancora conquistato i tre punti. Il Novara, invece, ha raccolto una sola vittoria e non vince da quattro giornate: la sfida di Feltre rappresenta anche il debutto di Manuel Iori, subentrato ad Alessandro Birindelli dopo l'esonero. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Dolomiti Bellunesi-Novara**. Dove vedere Dolomiti Bellunesi-Novara in diretta TV e streaming La partita tra Dolomiti Bellunesi e Novara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena e sarà disponibile in streaming su NOW. Il calcio d'inizio è fissato alle 17:30 di domenica 4 ottobre. Per seguire la partita: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Dolomiti Bellunesi-Novara tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. Prima della gara è consigliabile controllare che il proprio piano includa la Serie C e che l'evento sia disponibile sulla piattaforma scelta. Dolomiti Bellunesi-Novara: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Dolomiti Bellunesi-Novara

Dolomiti Bellunesi-Novara Competizione: Serie C Sky Wifi 2026/27

Serie C Sky Wifi 2026/27 Giornata: 8ª giornata, Girone A

8ª giornata, Girone A Data: domenica 4 ottobre 2026

domenica 4 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Zugni Tauro, Feltre

Zugni Tauro, Feltre Diretta TV: Sky Sport Arena

Sky Sport Arena Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento delle Dolomiti Bellunesi Le Dolomiti Bellunesi sono a 10 punti e hanno perso soltanto una delle prime sette giornate. Il pareggio di Brescia ha confermato la solidità della squadra di Bonatti, capace di reagire allo svantaggio con Diego Sia e di portare a casa il sesto risultato utile del campionato. Resta però il dato della mancata vittoria interna: allo Zugni Tauro sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Alla vigilia della gara è inoltre da valutare la presenza di Daniele Mignanelli, alle prese con un problema fisico. Bonatti ha definito il giocatore determinante per la squadra, lasciando aperta la possibilità di un'assenza contro il Novara. Il momento del Novara Il Novara ha soltanto 6 punti dopo sette giornate e arriva da quattro partite senza vittorie. Il 2-0 contro l'Ospitaletto ha chiuso la breve esperienza di Alessandro Birindelli sulla panchina azzurra, con il club che ha affidato la squadra a Manuel Iori, al debutto ufficiale proprio a Feltre. Il nuovo tecnico eredita una squadra che ha segnato appena sei gol e ne ha subiti nove. Contro l'Ospitaletto il Novara è rimasto a secco per la terza volta nelle ultime quattro giornate. Iori ritrova inoltre Dell'Erba e Moretti tra i convocabili, mentre Cristian Donadio dovrebbe essere indisponibile per il problema muscolare accusato nell'ultima partita. Le probabili formazioni di Dolomiti Bellunesi-Novara Le Dolomiti Bellunesi dovrebbero ripartire dal 4-3-2-1 utilizzato a Brescia. Sonzogni è confermato in porta, con Saccani, Barbini, Mondonico e Gobetti davanti a lui. Ba dovrebbe agire davanti alla difesa, affiancato da Montenegro e Cossalter. Clemenza e Sia sono candidati a giocare alle spalle di Estrella, con Mignanelli in dubbio dopo il problema fisico che lo ha condizionato in settimana. Il Novara affronta invece la gara con l'incognita legata al nuovo allenatore. Iori ha avuto pochi giorni per lavorare sulla squadra e potrebbe mantenere inizialmente il 4-4-2 dell'ultima gara. Brancolini dovrebbe essere confermato tra i pali, mentre Cannavaro, Miceli, Khailoti e Lartey comporrebbero la linea difensiva. Collodel e Ledonne possono occupare la zona centrale, con Basso e Arboscello sulle fasce. In avanti Da Graca e Zuppel sono le principali opzioni dopo l'assenza di Donadio. Dolomiti Bellunesi (4-3-2-1): Sonzogni; Saccani, Barbini, Mondonico, Gobetti; Ba, Montenegro, Cossalter; Clemenza, Sia; Estrella. Allenatore: Andrea Bonatti. Novara (4-4-2): Brancolini; Lartey, Cannavaro, Miceli, Khailoti; Basso, Collodel, Ledonne, Donadio; Da Graca, Zuppel. Allenatore: Manuel Iori.