Dortmund-Friburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Bet365
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La 31ª giornata di Bundesliga propone al Signal Iduna Park una sfida di alta classifica tra il Borussia Dortmund e il Friburgo. I gialloneri occupano attualmente il 2° posto con 64 punti, con un margine ridotto sul RB Leipzig, mentre il Friburgo è 7° a quota 43, a +1 sull’Eintracht Frankfurt, pienamente coinvolto nella corsa alle competizioni europee. Guarda ora Dortmund-Friburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui DortmundIl Dortmund arriva alla partita dopo un cambio di passo negativo rispetto alle settimane precedenti. Dopo quattro vittorie consecutive tra marzo e inizio aprile, la squadra allenata da Niko Kovač ha subito due sconfitte di fila: prima lo 0-1 casalingo contro il Bayer Leverkusen, poi il 2-1 in trasferta contro l'Hoffenheim. Un rallentamento che ha ridotto il vantaggio sulle inseguitrici e rende questa sfida cruciale per mantenere la seconda posizione.
Qui FriburgoIl Friburgo si presenta invece con un calendario recente molto fitto. In campionato è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’Heidenheim, ma negli ultimi giorni ha affrontato anche impegni nelle coppe: successo per 3-1 contro il Celta Vigo nei quarti di finale europei e, soprattutto, la sconfitta per 2-1 dopo i tempi supplementari contro il VfB Stuttgart nella semifinale di DFB-Pokal. A questi si aggiunge l’imminente semifinale di UEFA Europa League contro lo Sporting Braga, che contribuisce a rendere particolarmente intenso questo periodo della stagione.
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Dortmund-Friburgo, probabili formazioniBorussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All.: Nico Kovac
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Holer. All.: Julian Schuster
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