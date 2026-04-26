La 31ª giornata di Bundesliga propone al Signal Iduna Park una sfida di alta classifica tra il Borussia Dortmund e il Friburgo. I gialloneri occupano attualmente il 2° posto con 64 punti, con un margine ridotto sul RB Leipzig, mentre il Friburgo è 7° a quota 43, a +1 sull’Eintracht Frankfurt, pienamente coinvolto nella corsa alle competizioni europee. Guarda ora Dortmund-Friburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Dortmund-Friburgo: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

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Ilarriva alla partita dopo un cambio di passo negativo rispetto alle settimane precedenti. Dopo quattro vittorie consecutive tra marzo e inizio aprile, la squadra allenata daha subito due sconfitte di fila: prima lo 0-1 casalingo contro il, poi il 2-1 in trasferta contro l'. Un rallentamento che ha ridotto il vantaggio sulle inseguitrici e rende questa sfida cruciale per mantenere la seconda posizione.Ilsi presenta invece con un calendario recente molto fitto. In campionato è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l’, ma negli ultimi giorni ha affrontato anche impegni nelle coppe: successo per 3-1 contro ilnei quarti di finale europei e, soprattutto, la sconfitta per 2-1 dopo i tempi supplementari contro ilnella semifinale di. A questi si aggiunge l’imminente semifinale dicontro lo, che contribuisce a rendere particolarmente intenso questo periodo della stagione.

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Dortmund-Friburgo, probabili formazioni

: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy..: Nico Kovac

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Holer. All.: Julian Schuster

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