Il Borussia Dortmund è stato uno dei grandi protagonisti della tre giorni di Champions League col rocambolesco 4-4 in casa della Juventus. Nel weekend i gialloneri scenderanno in campo 24 ore dopo il Bayern Monaco impegnato nella tana dell'Hoffenheimper la quarta giornata di Bundesliga. In questo articolo vi forniamo tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta streaming completamente gratis.
BUNDESLIGA
Dortmund-Wolfsburg: dove vedere la Bundesliga in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Dortmund-Wolfsburg in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match del Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Wolfsburg è in programma domenica 21 settembre alle 19,30 e che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per vedere l'evento basterà quindi cliccare sul link qui sopra, aprire un nuovo account e fare il primo deposito. Questo è l'unico modo per vedere gratis la partita senza pagare abbonamenti visto che la partita sarà anche disponibile su Sky Sport, NOW e Sky GO.
Dortmund-Wolfsburg, il momento delle due squadre—
Il Borussia Dortmund ha collezionato 7 punti sui 9 disponibili e arriva a questo incrocio dopo il 2-0 sul campo dell'Heidenheim. I gialloneri non avranno a disposizione Can, Duranville e Sule. Il Wolfsburg naviga a metà classifica con 5 punti e nello scorso weekend ci ha divertito col 3-3 interno contro il Colonia. Negli ospiti out Paredes, Rogerio e Vavro. Interessante notare come il Dortmund sia imbattuto contro i biancoverdi da 6 scontri diretti consecutivi.
Le probabili formazioni di Dortmund-Wolfsburg—
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) - Kobel; Ryerson, Anton, Bansebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. All. Kovac
WOLFSBURG (4-2-3-1) - Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vini; Skov Olesn, Majer, Wimmer; Amoura. All. Bauer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA