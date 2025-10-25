Segui Brescia-Cantù in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match Lega A.

Marco Perciabosco 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 15:14)

Domenica 26 ottobre alle ore 17 Brescia e Cantù si sfidano per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A di basket. La capolista padrona di casa ospita i rivali regionali con l'apporto del pubblico del PalaLeonessa.

Brescia-Cantù sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutto il campionato di Lega A.

Brescia-Cantù sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN.

Presentazione Brescia-Cantù, come stanno le due squadre — Le Leonessa comanda la classifica in queste primissime battute di campionato. La squadra di Brescia è l'unica a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 partite avendo battuto Treviso, Trento e Udine, quest'ultima 81-72 con 16 punti di Ivanovic.

Cantù è relegata al quartultimo posto in classifica con 1 vittoria e 2 sconfitte. Con soli 215 punti segnati i lariani sono il peggior attacco del campionato e nel weekend hanno perso 81-63 in casa contro Trapani trascinati da un Eboua da 18 punti e 16 rimbalzi. Il derby lombardo fra Brescia e Cantù non si gioca in Serie A dal 2020/2021.

I probabili quintetti di partenza di Brescia-Cantù — Brescia scende sul parquet con Della Valle playmaker, Ivanovic guardia, Ndour ala piccola, Rivers ala grande e Bilan centro. Cantu risponde con Gilyard play, Cheatham guardia, Caupain ala piccola, Barford ala grande ed Echinique centro.

BRESCIA - Della Valle, Ivanovic, Ndour, Rivers, Bilan.

CANTU' - Gilyard, Cheatham, Caupain, Barford, Echinique

