La sfida di tennis tra Taylor Fritz e Daniel Mérida è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane. Il confronto mette di fronte lo statunitense, numero 9 del mondo, e lo spagnolo Daniel Mérida Aguilar, attualmente numero 40 ATP e protagonista di una crescita rapidissima nelle ultime settimane.

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Taylor Fritz: caratteristiche e carriera

Taylor Fritz, nato nel 1997 in California, è ormai uno dei principali protagonisti del circuito ATP. Lo statunitense ha raggiunto la posizione numero 4 del ranking mondiale e ha conquistato diversi titoli importanti, affermandosi soprattutto sul cemento.

Il suo tennis si basa su servizio potente, diritto aggressivo e grande capacità di accelerare da fondo campo. Fritz è particolarmente efficace quando riesce a ottenere punti rapidi con la prima palla e a prendere immediatamente l'iniziativa nello scambio successivo.

Giocare a Cincinnati rappresenta inoltre un vantaggio importante: le condizioni di gioco e il sostegno del pubblico americano sono elementi che possono esaltare ulteriormente il suo rendimento.

Daniel Mérida: caratteristiche e carriera

Daniel Mérida Aguilar, classe 2004 e originario di Madrid, è uno dei giovani spagnoli più interessanti del circuito. Il tennista iberico ha compiuto un enorme salto di qualità nelle ultime settimane, entrando per la prima volta nella

.

Il suo tennis si basa soprattutto sulla solidità da fondo campo, sulla capacità di sostenere scambi prolungati e su una buona lettura tattica del gioco. Mérida non cerca necessariamente di chiudere ogni punto con la massima potenza, preferendo costruire gli scambi e aspettare l'occasione giusta per accelerare.

La sua crescita è stata particolarmente evidente sul cemento nordamericano, dove ha dimostrato di poter competere anche contro avversari molto più esperti.

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Il momento dei due tennisti

Fritz arriva a Cincinnati dopo aver beneficiato del

in qualità di testa di serie. Il suo ultimo impegno ufficiale risale al Masters 1000 di Toronto, dove era stato eliminato al secondo turno da Thiago Tirante.

Mérida, invece, sta vivendo il periodo migliore della propria carriera. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Montreal, risultato che gli ha permesso di scalare ben 23 posizioni nel ranking fino alla numero 40, lo spagnolo ha iniziato positivamente anche il torneo di Cincinnati.

Nel primo turno ha affrontato Marin Čilić, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set 6-3 e chiudendo l'incontro con un doppio 6-1 nei successivi parziali. Nel turno seguente ha poi superato Zizou Bergs 6-3, 6-2, confermando l'ottimo stato di forma.

Sarà quindi un test di livello assoluto per Mérida, chiamato ad affrontare un giocatore della top 10 per la prima volta in questo torneo.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati favorisce sicuramente Fritz, che può sfruttare la potenza del servizio e del diritto per impedire a Mérida di impostare i suoi scambi. Lo spagnolo, tuttavia, arriva con una fiducia enorme e ha già dimostrato in Canada e a Cincinnati di poter mettere in difficoltà giocatori di alto livello.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori: il match rappresenta quindi un confronto completamente inedito.

Fritz parte naturalmente con un vantaggio importante per ranking, esperienza e qualità del servizio, ma Mérida ha dalla sua il momento di forma e l'entusiasmo derivante dal salto nella top 40.

Il pronostico è dalla parte di Taylor Fritz, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. Lo statunitense ha più esperienza nei Masters 1000 e dispone di un tennis particolarmente adatto al cemento di Cincinnati. Mérida, però, sta attraversando un momento straordinario e potrebbe riuscire a metterlo seriamente in difficoltà: la previsione è per una vittoria di Fritz, ma con almeno un set potenzialmente molto combattuto.

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