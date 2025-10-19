Dove guardare il WTA Guangzhou in diretta tv: streaming gratis e tabellone

Il WTA Guangzhou sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365 , la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis . Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato , con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

WTA 250 di Guangzhou, storia e albo d'oro

Il torneo di Guangzhou è uno di quelli di nuova generazione visto che è stato inserito nel calendario WTA nel 2004 quando a vincere fu la tennista di casa Na Li. L'evento, che ha un montepremi di 200 mila dollari si giocherà nella stessa settimana del WTA 500 di Tokyo, ha visto come unica italiana a raggiungere la finale la nostra Brianti nel 2009. Nella scorsa stagione il successo è andato alla serba Danilovic che ha battuto in due set l'americana Dolehide.