Dal 20 al 26 ottobre in Cina si gioca il WTA Guangzhou. Il torneo, di categoria 250, si terrà al Nansha International Tennis Center sul cemento all'aperto.
Dove guardare il WTA Guangzhou in diretta tv: streaming gratis e tabellone
Dove vedere il WTA 250 di Guangzhou in diretta TV e streaming gratis
WTA 250 di Guangzhou, storia e albo d'oro—
Il torneo di Guangzhou è uno di quelli di nuova generazione visto che è stato inserito nel calendario WTA nel 2004 quando a vincere fu la tennista di casa Na Li. L'evento, che ha un montepremi di 200 mila dollari si giocherà nella stessa settimana del WTA 500 di Tokyo, ha visto come unica italiana a raggiungere la finale la nostra Brianti nel 2009. Nella scorsa stagione il successo è andato alla serba Danilovic che ha battuto in due set l'americana Dolehide.
WTA Guangzhou, teste di serie e favoriti del torneo—
Le le migliori tenniste al mondo impegnate a Tokyo, la entry list del WTA 250 di Guangzhou è di secondo livello con le prime otto teste di serie che vanno dall posizione numero 40 alla 75. In ordine troviamo Maneiro, Ann Li, Tatjana Maria, Eala, Parks, Putintseva, Jones e Kudermetova.
