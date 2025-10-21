Segui Lakers-Warriors in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Nella notte fra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre prende il via la nuova stagione NBA 2025/2026. Grande attesa per il derby californiano fra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warrios in programma alle 4 di notte italiana alla Crypto.com Arena nonostante le assenze della due stelle Lebron James e Steph Curry.

Lakers-Warriors sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Lakers-Warriors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Verso il derby californiano Lakers-Warriors — I Los Angeles Lakers lo scorso anno sono arrivati terzi in western conference con un recor di 50 vittorie e 32 sconfitte. Ma l'avventura di Lebron James e soci nei playoff si è chiusa subito al primo turno con l'umiliante ko per 4-1 nella serie contro i Wolves. Nei 6 match di preseason i gialloviola non hanno certo brillato viste le 5 sconfitte e l'unica vittoria proprio contro i Warriors di 8 giorni fa 126-116.

I Golden State Warriors nel 2024/2025 hanno faticato in regular season con un 48-34 ma sono riusciti lo stesso ad agganciare i playoff grazie agli spareggi. Nel primo turno è arrivata la qualificazione 4-3 contro i Rockets salvo poi uscire 4-1 proprio contro quei Wolves che avevano fatto fuori precedentemente i Lakers. Nella preseason la squadra della baia ha chiuso con 3 vittorie e 2 sconfitte. Osservando i precedenti della scorsa regular season possiamo notare un perfetto equilibrio con 3 successi a testa.

I probabili quintetti di partenza di Lakers-Warriors — Senza Lebron James i Lakers di coach Redick schiera Doncic come playmaker, Reaves guardia, Vincent ala piccola, Hachimura ala grande e Ayton centro. Anche i Warriors saranno senza i proprio leader naturale Steph Curry. Coach Kerr giocherà con Richard play, Moody guardia, Butler ala piccola, Green ala grande e Horford come centro.

LOS ANGELES LAKERS - Doncic, Reaves, Vincent, Hachimura, Ayton centro. All. Redick

GOLDEN STATE WARRIORS - Richard, Moody, Butler, Green, Horford come centro. All. Kerr.

