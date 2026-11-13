La classifica le mette sullo stesso piano, con venti punti ciascuna. Reggiana-Livorno si disputa sabato 14 novembre 2026 alle 14:30, al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, nella quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA REGGIANA-LIVORNO IN STREAMING SU BET365.

I granata cercano una svolta dopo settimane complicate, mentre gli amaranto arrivano dal pareggio di Campobasso e inseguono ancora il primo successo esterno in campionato. Un confronto che offre a entrambe la possibilità di guadagnare terreno e fiducia. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE REGGIANA-LIVORNO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Reggiana-Livorno in TV: dove trovare la partita

sarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle. La programmazione prevede la diretta dell’intero incontro: gli abbonati potranno quindi seguire tutti i novanta minuti della sfida del Mapei Stadium. Per accedere ai canali sarà necessario disporre di un abbonamento che comprenda i contenuti sportivi richiesti. L’appuntamento rientra nel programma pomeridiano della Serie C, che durante la sosta dei principali campionati continua a proporre sfide importanti per gli equilibri dei tre gironi.

La diretta sarà disponibile anche su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Chi utilizza NOW potrà accedere alla partita dall’app sui dispositivi compatibili oppure collegandosi alla piattaforma da browser. La visione sarà possibile anche sulle smart TV supportate, selezionando il canale che trasmette l’incontro. Sky Go permetterà invece di seguire Reggiana-Livorno da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà proposta la copertura integrale del match, dal calcio d’inizio fino al termine della gara.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Reggiana-Livorno tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Reggiana-Livorno

Partita: Reggiana-Livorno.

Reggiana-Livorno. Competizione: Serie C, Girone B, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone B, quattordicesima giornata. Data: sabato 14 novembre 2026.

sabato 14 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Diretta TV: Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 252.

Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Copertura: diretta integrale.

Il momento della Reggiana

Laaveva cominciato il campionato con ambizioni di promozione e risultati incoraggianti, ma nelle ultime settimane ha perso continuità.hanno rallentato il percorso della formazione di, raggiunta in classifica proprio dal Livorno. I venti punti raccolti mantengono i granata coinvolti nella corsa alle posizioni importanti, ma il rendimento recente impone una risposta. La sfida casalinga offre l’occasione per interrompere la flessione contro un’avversaria che, finora, ha faticato a vincere lontano dal proprio stadio.

Per la Reggiana sarà importante gestire con maggiore sicurezza i diversi momenti della partita. Il periodo negativo potrebbe pesare soprattutto se il risultato dovesse restare in equilibrio a lungo: trovare ordine e continuità nella manovra aiuterebbe la squadra a giocare con meno pressione. Il possibile attacco a due punte offrirà riferimenti centrali, ma servirà il sostegno del centrocampo per evitare che il Livorno riesca a difendere senza essere costretto a muoversi.

Il momento del Livorno

Ilaffronta la seconda trasferta consecutiva dopo il pareggio ottenuto a Campobasso. La squadra dicontinua a cercare il primo successo esterno della stagione in campionato: nelle sei gare disputate lontano dal Picchi sono arrivati. Il numero dei pareggi racconta una formazione capace di restare in partita, ma ancora alla ricerca dello spunto necessario per conquistare l’intera posta. A Reggio Emilia gli amaranto proveranno ad approfittare delle difficoltà recenti dei padroni di casa.

Tra i segnali più positivi c’è il rendimento di Gabbiani, a segno nelle ultime tre partite. La sua continuità realizzativa offre a Lucarelli un riferimento da confermare, insieme a un assetto che a Campobasso ha fornito risposte sufficientemente convincenti da suggerire poche modifiche. Il Livorno dovrà inoltre affrontare la gara senza il consueto sostegno del seguito proveniente dalla propria provincia: la vendita dei biglietti è stata vietata ai residenti nella provincia di Livorno.

Le probabili formazioni di Reggiana-Livorno

dovrebbe affidarsi al, contra i pali e il terzetto composto dadavanti a lui. Sulle corsie sono attesi, mentredovrebbero occupare la zona centrale del centrocampo. In attacco la coppia indicata è quella formata da

Lucarelli potrebbe confermare gli stessi undici schierati a Campobasso, mantenendo il 4-2-3-1. Martinez è atteso in porta, con Mulazzi, Bachini, Veseli e Rizza sulla linea difensiva. Resta indisponibile Falasco. In mediana spazio ad Arrigoni e Haas. Malotti rappresenta il punto fermo sulla trequarti, con Bacciardi e Malagrida favoriti su Aramu e Peralta per completare il reparto alle spalle di Gabbiani.

REGGIANA (3-5-2): Furlan; Lepri, Battistini, Bonetti; Libutti, Cavion, Jonsson, Portanova, Tripaldelli; Cavaliere, Henry. Allenatore: Tesser.

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Mulazzi, Bachini, Veseli, Rizza; Arrigoni, Haas; Malotti, Bacciardi, Malagrida; Gabbiani. Allenatore: Lucarelli.