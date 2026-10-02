Vado-Forlì in streaming gratis e live: dove vedere la diretta TV, l’incontro di Serie C e le probabili formazioni
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In occasione dell’8ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 14:30 si affrontano Vado e Forlì allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure. I padroni di casa sono saliti a 6 punti dopo il pareggio per 0-0 sul campo della Torres, mentre il Forlì arriva all’appuntamento con 10 punti, dopo l’1-1 ottenuto in casa dell’Ostiamare. Il confronto mette quindi di fronte due squadre che cercano continuità dopo un avvio caratterizzato da risultati alterni.VEDI VADO-FORLÌ IN DIRETTA STREAMING SU BET365.
Il Vado ha interrotto a Sassari una serie di quattro sconfitte consecutive, ottenendo il primo risultato utile della gestione di Giancarlo Riolfo. Il Forlì, invece, ha pareggiato le ultime tre partite contro Pineto, Torres e Ostiamare, mantenendosi nella parte centrale della classifica. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Vado-Forlì.
Dove vedere Vado-Forlì in diretta TV e streaming
La sfida tra Vado e Forlì sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW. La gara fa parte della programmazione della Serie C 2026/27 e il calcio d’inizio è fissato per le 14:30 di sabato 3 ottobre.
Per seguire la partita in streaming è necessario:
Vado-Forlì: data, orario e informazioni sulla partita
Il momento del Vado
Il Vado si presenta alla sfida con sei punti e una situazione di classifica ancora delicata, ma il pareggio conquistato contro la Torres ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il cambio in panchina ha portato Giancarlo Riolfo alla guida della squadra e il suo esordio ha coinciso con una prova difensiva particolarmente solida.
A Sassari i liguri hanno resistito alle numerose iniziative della Torres, riuscendo a mantenere la porta inviolata grazie anche alle parate di Andrea Bellocci. Il Vado ha avuto comunque una buona occasione con Diego Vita, autore di una conclusione dalla distanza neutralizzata dal portiere avversario.
Riolfo dovrebbe riproporre il 3-5-1-1 visto nella trasferta sarda, con una linea a cinque in fase di possesso e Vita alle spalle dell'unica punta. L’obiettivo sarà soprattutto dare continuità alla ritrovata solidità difensiva e sfruttare maggiormente gli spazi in ripartenza.
Il momento del Forlì
Il Forlì arriva invece a Vado Ligure con dieci punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle prime sette giornate. I biancorossi hanno costruito il proprio rendimento soprattutto attraverso una buona continuità di risultati, anche se le ultime tre gare si sono concluse tutte con un pareggio per 1-1.
Dopo i pareggi contro Pineto e Torres, il Forlì ha ottenuto lo stesso risultato sul campo dell’Ostiamare. Valentino Coveri aveva portato avanti i romagnoli nella ripresa, ma i padroni di casa hanno trovato il definitivo pareggio a pochi minuti dal termine con Matteo Vagnoni.
Il tecnico Nicola Campedelli dovrebbe confermare il 3-5-2, sistema che permette alla squadra di sfruttare l’ampiezza attraverso gli esterni e di sostenere una coppia offensiva composta da Coveri e Gabellini. Proprio Coveri è uno degli uomini più importanti del reparto avanzato e arriva alla sfida dopo aver segnato nelle ultime due partite.
Le probabili formazioni di Vado-Forlì
Il Vado dovrebbe ripartire dalla formazione schierata da Riolfo nell’ultima giornata contro la Torres. Bellocci dovrebbe essere confermato in porta, con Gulinelli, Piana e Saltarelli davanti a lui. A centrocampo spazio a Lazzarini, Hamlili, Hergheligiu, De Rinaldis e Saiani, mentre Ferro dovrebbe agire alle spalle di Vita nel 3-5-1-1. Le scelte definitive saranno comunque ufficializzate prima del calcio d’inizio.
Il Forlì dovrebbe mantenere il 3-5-2 utilizzato anche nell’ultima partita. Theiner sarà il portiere, con Diop, Onofri e Munaretti nel terzetto difensivo. Farinelli e Mattioli sono candidati a presidiare le corsie, mentre Scaccabarozzi, De Risio e Macrì dovrebbero completare il centrocampo. In avanti possibile conferma per Coveri e Gabellini.
Vado (3-5-1-1): Bellocci; Gulinelli, Piana, Saltarelli; Lazzarini, Hamlili, Hergheligiu, De Rinaldis, Saiani; Ferro; Vita. Allenatore: Giancarlo Riolfo.
Forlì (3-5-2): Theiner; Diop, Onofri, Munaretti; Farinelli, Scaccabarozzi, De Risio, Macrì, Mattioli; Coveri, Gabellini. Allenatore: Nicola Campedelli.
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