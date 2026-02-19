derbyderbyderby streaming Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni

BASKET IN STREAMING

Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni

Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni - immagine 1
Segui Warriors-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
La settimana post all star weekend ci propone un interessante Warriors-Celtics, match tra l'ottava ad ovest e la seconda ad est. Il match del Chase Center si giocherà giovedì 19 febbraio alle 4 di notte, orario italia. Ecco come seguire la sfida di NBA.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Warriors-Celtics in diretta TV e streaming gratis

Warriors-Celtics sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Warriors-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Warriors-Celtics in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Warriors-Celtics nella sezione Live Streaming.

    • Warriors-Celtics, come arrivano i due team dopo l'all star weekend

    A due terzi di stagione regolare i Warriors continuano a navigare a cavallo del 50% di vittorie (29-26) che significa terzo posto nella pacific dietro a Suns e Lakers. Golden State non potrà schierare capitan Curry (miglior tiratore da tre dalle lega) per un infortunio.

    Anche i Celtics avranno fuori un pezzo da 90 come Tatum ma la situazione per Boston è decisamente migliore viste le 35 vittorie e 19 sconfitte. I Celtics comandano l'atlantic division ma sono tallonati dai Knicks staccati di un solo match. Le due formazioni non si sono ancora affrontate in questa stagione regolare.

    Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni- immagine 5
    Celtics secondi nella eastern conference dietro solo ai Pistons. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Warriors-Celtics

    Warriors sul parquet con Spencer playmaker, Melton guardia, Moody ala piccola, Santos ala grande e Green centro. Celtics che rispondono con White play, Scheierman guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

    GOLDEN STATE WARRIORS - Spencer, Melton, Moody, Santos, Green. All. Kerr

    BOSTON CELTICS - White, Scheierman, Brown, Hauser, Queta. All. Mazzulla

