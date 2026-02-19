Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni

Segui Warriors-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 04:28)

La settimana post all star weekend ci propone un interessante Warriors-Celtics, match tra l'ottava ad ovest e la seconda ad est. Il match del Chase Center si giocherà giovedì 19 febbraio alle 4 di notte, orario italia. Ecco come seguire la sfida di NBA.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Warriors-Celtics in diretta TV e streaming gratis — Warriors-Celtics sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Warriors-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Warriors-Celtics in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Warriors-Celtics nella sezione Live Streaming.

Warriors-Celtics, come arrivano i due team dopo l'all star weekend — A due terzi di stagione regolare i Warriors continuano a navigare a cavallo del 50% di vittorie (29-26) che significa terzo posto nella pacific dietro a Suns e Lakers. Golden State non potrà schierare capitan Curry (miglior tiratore da tre dalle lega) per un infortunio.

Anche i Celtics avranno fuori un pezzo da 90 come Tatum ma la situazione per Boston è decisamente migliore viste le 35 vittorie e 19 sconfitte. I Celtics comandano l'atlantic division ma sono tallonati dai Knicks staccati di un solo match. Le due formazioni non si sono ancora affrontate in questa stagione regolare.

I probabili quintetti di partenza di Warriors-Celtics — Warriors sul parquet con Spencer playmaker, Melton guardia, Moody ala piccola, Santos ala grande e Green centro. Celtics che rispondono con White play, Scheierman guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

GOLDEN STATE WARRIORS - Spencer, Melton, Moody, Santos, Green. All. Kerr

BOSTON CELTICS - White, Scheierman, Brown, Hauser, Queta. All. Mazzulla