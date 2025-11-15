Dove guardare Wolves-Nuggets: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Nel corposo programma del weekend di NBA in questo articolo analizziamo Wolves-Nuggets. Il match del Target Center di Minneapolis si gioca sabato 15 novembre alle 2 di notte orario italiano e mette di fronte la sesta contro la seconda nella western conference.
Verso Wolves-Nuggets, come arrivano i due team al match?—
Minnesota si affaccia al match interno contro Denver in back to back visto che prima della gara di domenica dovrà ospitare Sacramento per difendere un filotto di 3 W di fila e un record di 7 vittorie e 4 sconfitte e la terza piazza in northwest division.
I Nuggets, che invece sono secondi nella stessa division dei Wolves, avranno 24ore di riposo in più rispetto ai rivali e arrivano a Minneapolis con 5 W consecutive e un record i 9-2. Nell'ultima notte è arrivato un rotondo successo contro in trasferta sui Clippers 130-116 con un Jokic fantascientifico capace di mettere a segno 55 punti e 12 rimbalzi.
I probabili quintetti di partenza di Wolves-Nuggets—
Minnesota sul parquet con Edwards playmaker, DiVincenzo guardia, Randle e McDaniels ali e Gobert centro. Denver risponde con Braun play, Murray guardia, Gordon ala piccola, Johnson ala grande e Jokic centro.
MINNESOTA TIMBERWOLVES - Edwards, DiVincenzo, Randle, McDaniels, Gobert. All. Finch
DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Gordon, Johnson, Jokic. All. Adelman
