Dove guardare Wolves-Nuggets: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Marco Perciabosco 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 02:04)

Nel corposo programma del weekend di NBA in questo articolo analizziamo Wolves-Nuggets. Il match del Target Center di Minneapolis si gioca sabato 15 novembre alle 2 di notte orario italiano e mette di fronte la sesta contro la seconda nella western conference.

Verso Wolves-Nuggets, come arrivano i due team al match? — Minnesota si affaccia al match interno contro Denver in back to back visto che prima della gara di domenica dovrà ospitare Sacramento per difendere un filotto di 3 W di fila e un record di 7 vittorie e 4 sconfitte e la terza piazza in northwest division.

I Nuggets, che invece sono secondi nella stessa division dei Wolves, avranno 24ore di riposo in più rispetto ai rivali e arrivano a Minneapolis con 5 W consecutive e un record i 9-2. Nell'ultima notte è arrivato un rotondo successo contro in trasferta sui Clippers 130-116 con un Jokic fantascientifico capace di mettere a segno 55 punti e 12 rimbalzi.

I probabili quintetti di partenza di Wolves-Nuggets — Minnesota sul parquet con Edwards playmaker, DiVincenzo guardia, Randle e McDaniels ali e Gobert centro. Denver risponde con Braun play, Murray guardia, Gordon ala piccola, Johnson ala grande e Jokic centro.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - Edwards, DiVincenzo, Randle, McDaniels, Gobert. All. Finch

DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Gordon, Johnson, Jokic. All. Adelman

