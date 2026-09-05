Tre gol segnati da una parte, zero punti conquistati dall’altra. È da questo contrasto che nasce uno dei temi più interessanti della terza giornata di Serie A. Domenica 6 settembre alle 15:00 lo stadio Benito Stirpe ospiterà Frosinone-Venezia, confronto tra due neopromosse che arrivano all’appuntamento con stati d’animo decisamente differenti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I ciociari hanno appena sorpreso la Fiorentina con un netto 3-0 al Franchi, mentre la squadra di Stroppa cerca ancora il primo risultato utile dopo un avvio nel quale le prestazioni hanno raccontato qualcosa in più rispetto alla classifica. Prima che inizi la partita puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi disponibili: CERCA LE DIRETTE DELLA GIORNATA SU GOLDBET,, SFOGLIA IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA, oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI PARTITE SONO PRESENTI NELLA PROGRAMMAZIONE LIVE.

Dove vedere Frosinone-Venezia in TV e streaming

Frosinone-Venezia sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La sfida della terza giornata di Serie A, in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe, potrà quindi essere seguita in diretta attraverso l'app di DAZN sui dispositivi compatibili. Gli abbonati potranno vedere la partita anche in streaming su DAZN, collegandosi alla piattaforma da smartphone, tablet e computer oppure utilizzando l'app tramite una Smart TV o un dispositivo compatibile. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport e NOW: per il terzo turno le tre partite selezionate da Sky sono Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio.

FIRENZE, ITALIA - 29 AGOSTO: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Frosinone Calcio, disputata allo Stadio Artemio Franchi il 29 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il momento del Frosinone: l'impresa di Firenze e la visita speciale di Udonis Haslem

Il Frosinone ha cancellato immediatamente la sconfitta della prima giornata andando a conquistare un risultato di enorme prestigio al Franchi. I ciociari hanno travolto 3-0 la Fiorentina, dimostrando soprattutto grande capacità di resistere alla pressione avversaria e colpire con cinismo nei momenti decisivi. Il grande protagonista è stato Antonio Raimondo, autore di una doppietta, la prima della sua carriera in Serie A. Una prestazione che rafforza ulteriormente la candidatura dell'attaccante per una maglia da titolare anche contro il Venezia.

Soddisfatto Massimiliano Alvini, che dopo la partita ha sottolineato come il Frosinone abbia affrontato l'impegno mantenendo una propria idea e una precisa identità, accettando anche qualche rischio ma mostrando soprattutto una forte volontà di ottenere il risultato. Una vittoria che il tecnico ha voluto condividere con squadra, società e tifosi.

L'avvicinamento alla partita contro il Venezia è stato accompagnato anche da una visita decisamente particolare al centro sportivo giallazzurro. Udonis Haslem, storica figura NBA e dei Miami Heat, ha fatto tappa al campo d'allenamento del Frosinone, dove ha incontrato i giocatori, prima di raggiungere lo stadio Benito Stirpe. Qui ha ricevuto quello che il club ha scherzosamente definito il suo “regalo di benvenuto definitivo”, entrando simbolicamente nella famiglia giallazzurra.

Caricamento post Instagram...

Il momento del Venezia: buone sensazioni, ma ancora zero punti

La classifica racconta un avvio complicato per il Venezia, ancora senza punti dopo le prime due giornate. L'ultima sconfitta, però, non fotografa completamente quanto mostrato dagli arancioneroverdi a San Siro contro il Milan. La squadra di Giovanni Stroppa è riuscita infatti a mantenere ordine e organizzazione per buona parte dell'incontro, mettendo in difficoltà i rossoneri e costruendo anche opportunità per passare in vantaggio. Soltanto nell'ultima parte della gara la maggiore qualità del Milan ha indirizzato definitivamente il risultato.

Stroppa ha apprezzato l'atteggiamento e l'organizzazione dei suoi, pur mostrando irritazione per la rete concessa nel finale. Il tecnico vuole che la qualità delle prestazioni cominci ora a tradursi in punti, perché rimanere ancora a quota zero renderebbe inevitabilmente più pesante l'avvio di campionato. A Frosinone dovrebbe essere confermata la coppia offensiva formata da Yeboah e Adams. Perez, Busio e Basic sono candidati a occupare la zona centrale, mentre Mazzocchi e Haps dovrebbero garantire ampiezza sulle due corsie.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Samuel Chukwueze dell’AC Milan controlla il pallone sotto la pressione di Ridgeciano Haps del Venezia FC durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La chiave tattica di Frosinone-Venezia

Il Frosinone ha dimostrato contro la Fiorentina di non avere necessariamente bisogno di dominare il possesso per essere pericoloso. La capacità di recuperare il pallone e verticalizzare rapidamente può diventare nuovamente determinante, soprattutto sfruttando i movimenti di Raimondo e la velocità dei tre giocatori alle sue spalle.

Il Venezia dovrebbe invece provare a utilizzare maggiormente l'ampiezza garantita dal proprio 3-5-2, cercando Mazzocchi e Haps sulle fasce e portando diversi palloni verso Adams e Yeboah. Interessante sarà anche il confronto a centrocampo. Calò e Masini dovranno fronteggiare un reparto numericamente più folto, con Perez, Busio e Basic che potrebbero consentire al Venezia di avere maggiore densità nella zona centrale.

Frosinone-Venezia: data, orario e canali