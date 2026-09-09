La coppa è rimasta a Parigi, ma da stasera bisogna ricominciare a conquistarla. PSG-Slovan Bratislava, mercoledì 9 settembre alle 21:00 al Parco dei Principi, apre la nuova Champions dei campioni in carica con una partita nella quale il divario tecnico appare evidente, almeno sulla carta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per Luis Enrique il problema sarà proprio evitare che questa differenza trasformi l'esordio in una formalità prima ancora di giocarlo. Lo Slovan arriva a Parigi dopo aver superato tre avversarie nelle qualificazioni e conosce bene il prezzo degli errori a questo livello: nella Champions 2024/25 perse tutte le otto partite della League Phase. Il PSG, invece, nelle ultime quattro edizioni ha sempre vinto la gara inaugurale senza concedere nemmeno un gol. Prima che il match abbia inizio puoi passare in rassegna anche gli altri appuntamenti della giornata:SCOPRI COSA PROPONE IL PALINSESTO LIVE DI GOLDBET, SELEZIONA LA DIRETTA CHE PREFERISCI TRA GLI EVENTI DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA DISPONIBILE.

Dove vedere PSG-Slovan Bratislava in TV e streaming

Il debutto dei campioni d'Europa avrà una doppia collocazione nella programmazione Sky. PSG-Slovan Bratislava, con calcio d'inizio alle 21:00, sarà trasmessa integralmente su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Gli abbonati potranno seguire la gara anche in mobilità attraverso Sky Go, mentre la diretta streaming sarà disponibile su NOW. La telecronaca è affidata a Dario Massara. La partita del Parco dei Principi entrerà inoltre nella Diretta Gol delle gare delle 21:00, programmata su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e disponibile anche su NOW. Per gli aggiornamenti da PSG-Slovan Bratislava la voce sarà quella di Daniele Barone.

Il PSG cambia competizione e cerca una risposta

Il percorso europeo comincia in un momento meno tranquillo del previsto. In Ligue 1 il PSG ha raccolto due pareggi nelle prime due giornate contro Rennes e Lille, entrambi per 2-2, prima della sconfitta interna per 1-2 contro il Monaco. Risultati che hanno lasciato i parigini ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La Champions offre immediatamente un'altra prospettiva. Luis Enrique conserva un nucleo ormai abituato a dominare attraverso il pallone: Vitinha detta i tempi davanti alla difesa, João Neves porta aggressività e capacità di riempire gli spazi, mentre Fabián Ruiz completa un centrocampo nel quale le posizioni possono cambiare continuamente durante la stessa azione.

Davanti rimane il reparto che può rendere estremamente complicata la serata slovacca. Dembélé parte centralmente ma non è obbligato a restare dentro l'area: può abbassarsi, aprire il corridoio agli inserimenti e scambiarsi continuamente posizione con Doué e Kvaratskhelia. Proprio questa mobilità rappresenta uno dei problemi maggiori per una difesa chiamata presumibilmente a trascorrere lunghi tratti molto vicina alla propria area. Luis Enrique può inoltre preparare l'esordio senza emergenze particolari nella prima squadra. Per il PSG non risultano infatti indisponibili o giocatori in dubbio tra quelli indicati per la gara europea.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Vitinha del Paris Saint-Germain osserva la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Lo Slovan ha già giocato sei partite per arrivare fin qui

Definire lo Slovan Bratislava soltanto come la grande sfavorita racconterebbe però una parte della storia. Gli slovacchi hanno dovuto cominciare la propria Champions molto prima del PSG e il posto al Parco dei Principi se lo sono guadagnato attraversando l'intero percorso preliminare. Prima l'Iberia, eliminata con un successo per 2-0 e un pareggio per 1-1. Poi il Mjällby, battuto dopo il 2-1 dell'andata e il 2-0 del ritorno. Infine il Celje nei playoff: 1-1 nella prima partita e vittoria per 2-1 nella seconda. Sei gare europee hanno quindi preceduto la trasferta di Parigi.

L'esperienza della Champions 2024/25 resta però un avvertimento difficile da ignorare. Otto partite e otto sconfitte mostrarono quanto aumentasse il livello una volta entrati nella fase principale. Contro il PSG sarà fondamentale il lavoro di Pokorný davanti alla difesa, soprattutto quando Vitinha e João Neves proveranno a trovare ricezioni interne. Sulle fasce Blackman e Sandro Cruz dovranno invece scegliere continuamente se seguire gli esterni parigini oppure stringere per non concedere spazio vicino ai centrali. Lo Slovan conserva comunque qualche possibilità per uscire dalla pressione. Barseghyan e Camara possono attaccare velocemente il campo appena recuperato il pallone, mentre Šporar dovrà provare a dare profondità e impedire a Marquinhos e Pacho di giocare costantemente nella metà campo avversaria.

Più che il possesso, conterà cosa farà Parigi dentro l'area

Il PSG avrà probabilmente molto pallone. La questione interessante sarà capire quanto rapidamente riuscirà a trasformarlo in occasioni. Lo Slovan può abbassare il proprio 4-3-3 fino a creare una linea di cinque uomini nei momenti di maggiore pressione, costringendo i parigini a muovere il pallone lateralmente. Qui entrano in gioco Hakimi e Nuno Mendes: la loro altezza può schiacciare gli esterni slovacchi e permettere a Doué e Kvaratskhelia di ricevere più vicini all'area.

Se il blocco ospite diventerà troppo stretto, Luis Enrique potrà invece utilizzare l'ampiezza per aprirlo. Se rimarrà largo, Vitinha e João Neves avranno più spazio nel corridoio centrale. È il dilemma che il PSG proverà a creare fin dai primi minuti. Per lo Slovan la priorità sarà superare la prima pressione quando riconquisterà il pallone. Perdere immediatamente il possesso davanti alla propria area significherebbe concedere al PSG esattamente le situazioni nelle quali riesce a diventare più aggressivo.

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Le probabili formazioni: Luis Enrique parte dal suo centrocampo

Il PSG dovrebbe disporsi con il 4-3-3, ma la struttura cambierà parecchio quando i francesi avranno il pallone. Safonov parte favorito tra i pali, con Hakimi e Nuno Mendes destinati ad accompagnare con continuità l'azione e Marquinhos-Pacho a proteggere una linea che potrebbe posizionarsi molto alta. Il centro del gioco passerà ancora da Vitinha: il portoghese può abbassarsi tra i centrali nella prima uscita oppure restare davanti alla difesa per consentire a João Neves e Fabián Ruiz di occupare zone più avanzate. In attacco le posizioni saranno ancora meno rigide. Doué può partire da destra per venire dentro al campo, Kvaratskhelia cercherà l'uno contro uno sul lato opposto e Dembélé agirà da riferimento centrale mobile, alternando attacchi alla profondità e ricezioni fuori dall'area.

Lo Slovan Bratislava dovrebbe rispondere con un 4-3-3 destinato però a diventare molto più compatto senza possesso. Takáč avrà davanti Blackman, Bajrić, Marković e Sandro Cruz, con i due terzini chiamati soprattutto a gestire l'ampiezza creata dal PSG. Pokorný può assumere il ruolo più posizionale del centrocampo, lasciando a Martínez e Ibrahim il compito di scivolare lateralmente e chiudere le linee di passaggio verso le mezze ali parigine. La soluzione offensiva più immediata sarà probabilmente cercare rapidamente Šporar, utilizzandolo per risalire il campo e permettere a Barseghyan e Camara di accompagnare la transizione. Più che attraverso un possesso prolungato, lo Slovan proverà così a costruire pericoli sfruttando i metri eventualmente lasciati alle spalle dei terzini francesi.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takáč; Blackman, Bajric, Marković, Sandro Cruz; Martínez, Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Šporar, Camara. Allenatore: Vladimir Weiss.

PSG-Slovan Bratislava: data, orario e canali