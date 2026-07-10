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La Eliteserien norvegese propone la sfida tra Aalesund-Molde, valida per il turno 13 di campionato e in programma sabato 11 luglio alle ore 16:00. Un match importante per due squadre con obiettivi differenti: l’Aalesund occupa la tredicesima posizione con 11 punti e cerca punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre il Molde è quinto a quota 19 e vuole restare vicino alle posizioni di vertice.

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L'Aalesund cerca punti per risalire

L’

arriva alla sfida con la necessità di invertire il proprio percorso e migliorare una classifica che al momento lo vede nelle zone basse dell’Eliteserien. Con 11 punti conquistati, la squadra di casa punta sul fattore campo per provare a fermare un avversario di grande livello.

Servirà una prestazione di grande attenzione soprattutto nella fase difensiva, considerando la qualità offensiva del Molde, ma anche maggiore concretezza negli ultimi metri per sfruttare le occasioni che arriveranno.

Il Molde vuole restare in corsa per le prime posizioni

Il

si presenta all’appuntamento con ambizioni importanti. La squadra occupa il quinto posto con 19 punti e vuole continuare a muovere la classifica per rimanere agganciata al gruppo di testa.

Gli ospiti puntano sulla maggiore esperienza e sulla qualità della rosa per ottenere un risultato positivo in trasferta. Una vittoria permetterebbe al Molde di consolidare la propria posizione e aumentare la pressione sulle squadre che lo precedono.

Il momento delle due squadre

L’

sa che le partite interne contro avversari di questo livello possono rappresentare un’opportunità importante per cambiare marcia. La squadra dovrà però evitare cali di concentrazione e mantenere equilibrio per tutti i novanta minuti.

Il Molde arriva invece con il ruolo di favorito sulla carta, ma dovrà affrontare una gara insidiosa contro una formazione alla ricerca di punti pesanti. La gestione del ritmo e la capacità di sfruttare gli episodi potrebbero fare la differenza.

Le probabili formazioni di Aalesund-Molde

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più importanti a disposizione per una sfida che mette in palio punti fondamentali nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

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