Il Villarreal fa visita all'Alavés nella terza giornata della Liga 2026/27. Il Submarino Amarillo è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo i due pareggi ottenuti nelle prime giornate, mentre la formazione di Vitoria ha iniziato il campionato con un rendimento positivo e non ha ancora conosciuto la sconfitta. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI RACING ALAVES-VILLARREAL IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Alaves-Villarreal in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Alaves-Villarreal

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Alaves-Villarreal: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Alaves-Villarreal

: Alaves-Villarreal Competizione : Liga

: Liga Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 21:30

: 21:30 Stadio : Estadio de Mendizorrotza

: Estadio de Mendizorrotza Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

L'Alavés vuole mantenere la propria imbattibilità e sfruttare il fattore campo, mentre il Villarreal proverà a conquistare i primi tre punti del campionato dopo due pareggi consecutivi.

Il momento di forma dell'Alaves

L'Alavés ha iniziato molto bene la nuova stagione, conquistando quattro punti nelle prime due giornate. La squadra allenata da Quique Sánchez Flores ha ottenuto una netta vittoria contro il Getafe, prima di pareggiare contro il Rayo Vallecano. I padroni di casa arrivano dunque all'appuntamento di Mendizorroza ancora imbattuti e con l'obiettivo di prolungare una dinamica positiva. Tra i protagonisti dell'avvio di stagione c'è Mariano Díaz, autore di prestazioni convincenti, anche se l'attaccante dovrebbe partire nuovamente dalla panchina.

Il momento di forma del Villarreal

Il Villarreal ha invece raccolto due pareggi nelle prime due giornate, rispettivamente contro Racing Santander e Atlético Madrid. Il rendimento ha mostrato una squadra capace di competere, ma ancora priva di una vittoria. La trasferta di Vitoria rappresenta quindi una nuova occasione per sbloccare il proprio campionato e iniziare a guardare verso le zone più alte della classifica. Iñigo Pérez sembra intenzionato a dare continuità al gruppo utilizzato nelle prime uscite, puntando sulla solidità e sui meccanismi già sviluppati durante la preparazione estiva.

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 30 NOVEMBRE: Ayoze Perez del Villarreal CF festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Villarreal CF alla Reale Arena il 30 novembre 2025 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le probabili formazioni di Alaves-Villarreal

Quique Sánchez Flores dovrebbe confermare il sistema utilizzato nelle prime giornate, con una difesa a tre davanti a Sivera. Tenaglia, Koski e Jony dovrebbero comporre il reparto arretrato, mentre Ángel Pérez e Abde Rebbach saranno chiamati a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Pablo e Antonio Blanco, con Mikel Rodríguez favorito per completare il reparto. In attacco il tecnico dovrebbe continuare a puntare sulla coppia formata da Toni Martínez e Lucas Boyé, lasciando ancora Mariano Díaz inizialmente in panchina. L'unica assenza confermata è quella di Facundo Garcés, ancora squalificato.

Il Villarreal dovrebbe invece proseguire sulla strada intrapresa nelle prime due giornate, con Iñigo Pérez intenzionato a confermare gran parte dell'undici titolare. Luiz Júnior sarà tra i pali, con Mouriño, Foyth, Renato Veiga e Carlos Romero davanti a lui. A centrocampo dovrebbero agire Pape Gueye e Santi Comesaña, mentre Nicolás Pepe e Alberto Moleiro occuperanno la trequarti. In avanti spazio ad Ayoze Pérez e Georges Mikautadze. Tra le novità potrebbe esserci Nathan Saliba, appena arrivato e già al lavoro con i nuovi compagni.

Alavés (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Jony; Ángel, Pablo, Blanco, Mikel Rodríguez, Abde; Toni Martínez, Lucas Boyé.

Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Comesaña; Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez, Mikautadze.