Lo Stadio AlbinoLeffe di Zanica ospita una sfida interessante per il terzo turno di Serie C tra Albinoleffe e Carpi. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00: i padroni di casa hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono a quota 1 punto. Albinoleffe-Carpi è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI ALBINOLEFFE-CARPI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Albinoleffe-Carpi. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Albinoleffe-Carpi in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell'ambito della copertura della Serie C Sky Wifi 2026/27. La partita inizierà domenica

e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Albinoleffe-Carpi

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Albinoleffe-Carpi tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Albinoleffe-Carpi: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Zanica. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Albinoleffe-Carpi

Competizione: Serie C

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: AlbinoLeffe Stadium

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, l'Albinoleffe è a quota 4 punti, mentre il Carpi ha raccolto 1 punto. I bergamaschi hanno iniziato con il successo per 2-1 sul campo della Giana Erminio e hanno poi pareggiato 1-1 contro l'Ospitaletto; il Carpi ha invece perso 3-1 contro l'Union Brescia all'esordio, prima di pareggiare 3-3 contro la Juventus Next Gen.

Il momento dell'Albinoleffe

L'

arriva al terzo turno con un bilancio positivo, frutto di una vittoria e un pareggio. La squadra allenata da

ha debuttato con il successo esterno per 2-1 contro la Giana Erminio, prima di ottenere un punto nel match casalingo contro l'Ospitaletto. Nell'ultima partita i blucelesti erano passati in vantaggio al 54' con

, prima di essere raggiunti nel finale da Riccardo Nessi.

Proprio De Paoli rappresenta uno dei riferimenti offensivi più importanti della squadra, mentre Simone Sassi ha fornito l'assist per la rete contro l'Ospitaletto. Zaffaroni ha utilizzato un 3-5-2, affidandosi a Baldi in porta e a Sciacca, Potop e Boloca nel terzetto difensivo. In mezzo al campo hanno trovato spazio Barba, Lombardi, Mandelli, Sassi e Bertin, con De Paoli e Sali in avanti.

Il confronto con il Carpi rappresenta quindi un'occasione per l'Albinoleffe di sfruttare il fattore campo e proseguire il buon avvio di campionato, mantenendosi nelle zone alte della classifica.

Il momento del Carpi

Il

ha conquistato il primo punto stagionale nell'ultima giornata, al termine di una partita spettacolare contro la Juventus Next Gen. I biancorossi erano avanti 2-0 grazie alle reti di

e

, ma nella ripresa hanno subito la rimonta bianconera prima di trovare il definitivo 3-3 al 91' con

.

La squadra allenata da Stefano Cassani ha mostrato buone qualità nella fase offensiva, ma anche qualche difficoltà nella gestione del vantaggio. Morosini e Puletto sono stati i protagonisti del primo tempo contro la Juventus Next Gen, mentre Sall ha avuto un impatto decisivo entrando dalla panchina. Nel precedente incontro Cassani ha utilizzato il 3-4-2-1, con Scacchetti tra i pali, Zagnoni, Lombardi e Rossini in difesa e Puletto e Morosini alle spalle di Montipò.

La trasferta di Zanica diventa così un appuntamento importante per il Carpi, che cerca la prima vittoria del campionato dopo il pareggio rocambolesco dell'ultima giornata.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Carpi

L'Albinoleffe

già utilizzato nell'ultima gara contro l'Ospitaletto. Baldi dovrebbe difendere la porta, con Sciacca, Potop e Boloca davanti a lui. Sulle corsie spazio a Barba e Bertin, mentre Lombardi, Mandelli e Sassi sono candidati a presidiare la zona centrale. Davanti,

e Sali dovrebbero comporre la coppia offensiva. In assenza di probabili formazioni specifiche più aggiornate, l'undici riprende quello ufficiale dell'ultima gara.

Il Carpi potrebbe rispondere con il 3-4-2-1 visto contro la Juventus Next Gen. Scacchetti dovrebbe essere confermato tra i pali, con Zagnoni, Lombardi e Rossini nella linea difensiva. Nesi e Cecotti possono presidiare le fasce, mentre Figoli e Astrologo sono candidati a giocare al centro. Sulla trequarti spazio a Puletto e Morosini, alle spalle di Montipò. Anche in questo caso la formazione riprende l'ultimo undici ufficiale disponibile.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Sciacca, Potop, Boloca; Barba, Lombardi, Mandelli, Sassi, Bertin; De Paoli, Sali. Allenatore: Zaffaroni.

CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Nesi, Figoli, Astrologo, Cecotti; Puletto, Morosini; Montipò. Allenatore: Cassani.