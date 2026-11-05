Il venerdì del girone A di Serie C si apre con un derby lombardo che vale parecchio in classifica. L’Alcione Milano, che quest’anno gioca le partite casalinghe allo stadio Ferruccio di Seregno, ospita il Lumezzane nell’anticipo della tredicesima giornata, con calcio d’inizio alle 20:30. Gli orange vogliono consolidare il loro posto in zona playoff, mentre i valgobbini cercano risposte dopo un periodo complicato. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ALCIONE MILANO-LUMEZZANE IN STREAMING SU BET365.

Le due squadre si conoscono bene. La scorsa stagione l’hanno chiusa quasi appaiate: settimo il Lumezzane, ottavo l’Alcione. A maggio si sono ritrovate al primo turno dei playoff, e lo 0-0 del Saleri ha premiato i bresciani, che passavano il turno con il pareggio. Quest’anno le gerarchie si sono invertite. La squadra di Giovanni Cusatis è settima a quota 18, cinque lunghezze sopra un Lumezzane undicesimo con 13 punti.

Gli ultimi cinque confronti diretti dicono due vittorie per l’Alcione, una per il Lumezzane e due pareggi. Sono quasi sempre partite tirate: negli ultimi tre incroci si sono visti appena due gol in tutto. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Alcione Milano-Lumezzane in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Alcione Milano-Lumezzane

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Alcione Milano-Lumezzane: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Alcione Milano-Lumezzane

: Alcione Milano-Lumezzane Competizione : Serie C

: Serie C Data : venerdì 6 novembre

: venerdì 6 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Stadio Comunale Ferruccio di Seregno

: Stadio Comunale Ferruccio di Seregno Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma dell'Alcione Milano

La sfida si giocherà ilDopogli orange hanno: quattro vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte, con 21 reti segnate e 18 subite. Più dei successi colpisce la solidità. L’ultimo passo falso, contro il Carpi, è stato. Quella partita si è decisa in un primo tempo travolgente.

Lopes ha sbloccato al 12' e Rolfini ha raddoppiato sei minuti dopo. Zanchetta ha accorciato, poi Pirola ha chiuso i conti nel recupero della prima frazione, arrivando a due gol stagionali. Nella ripresa il portiere Raffaelli ha difeso il vantaggio con interventi decisivi. In casa il rendimento è meno brillante (due vittorie, due pareggi e due sconfitte), ma l’attacco gira: l’Alcione segna da cinque gare consecutive e il suo miglior marcatore è Fabio Morselli, con 4 reti.

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Il momento di forma della Lumezzane

La prima stagione disulla panchina rossoblù va avanti tra alti e bassi. Ilha 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Il dato che preoccupa di più è quello offensivo: 13 gol fatti in dodici turni, contro 17 subiti.. Nell’ultima ha pareggiato 1-1 alcon l’Arzignano Valchiampo: gli ospiti sono passati avanti con Bernardi e Mancini ha pareggiato prima dell’intervallo con un gran sinistro dal limite, su servizio di Rolando.

La settimana prima era arrivato il ko in rimonta sul campo della Pergolettese, in una gara finita con due espulsi tra i bresciani. Il vero problema però sono le trasferte: lontano da casa il Lumezzane ha raccolto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Nelle ultime tre gare esterne ha perso contro Pergolettese e Carpi e pareggiato 0-0 con la Juventus Next Gen.

La chiave tattica della partita

L’Alcione ha piùprecisa. Il 4-3-1-2 di Cusatis passa dai piedi di Jonathan Pitou, il trequartista che deve innescare la coppia Morselli-Rolfini. A Gorgonzola è stato lui a servire l’assist per il vantaggio di Lopes. Contro la difesa a tre del Lumezzane, i suoi movimenti tra le linee possono aprire varchi importanti.

Dall’altra parte attenzione a Sasha Mancini, reduce dalla rete che ha salvato i suoi contro l’Arzignano: in questo momento è la soluzione più pericolosa per una squadra che fatica a trovare la porta. Gli ospiti dovranno reggere l’urto iniziale per poi colpire in ripartenza. Tra i precedenti avari di reti e un attacco valgobbino poco prolifico, è probabile una partita con pochi gol, in cui l’Alcione parte leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Alcione Milano-Lumezzane

Cusatis dovrebbe confermare l’undici che ha vinto contro la Giana. Raffaelli in porta, difesa a quattro con Sadotti, Pirola, Miculi e Trapani, Lopes, Lanzi e Rebaudo in mezzo al campo e Pitou dietro alle due punte. Sammarco dovrebbe restare sulla difesa a tre davanti ad Andrenacci, con Paghera e Rocca in mediana e Rolando e Ghillani alle spalle di Ebone.

Alcione Milano (4-3-1-2): Raffaelli; Sadotti, Pirola, Miculi, Trapani; Lopes, Lanzi, Rebaudo; Pitou; Morselli, Rolfini. Allenatore: Giovanni Cusatis

Lumezzane (3-4-2-1): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Baroncioni; Diodato, Paghera, Rocca, Mancini; Rolando, Ghillani; Ebone. Allenatore: Paolo Sammarco