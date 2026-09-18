Al Raymond-Kopa di Angers va in scena Angers-Troyes, sfida valida per il quinto turno della Ligue 1 2026/27. La partita è in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45 e mette di fronte due squadre appaiate a 4 punti dopo le prime quattro giornate. L'Angers arriva dal pareggio per 0-0 sul campo del Le Havre, mentre il Troyes è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Lille.VEDI ANGERS-TROYES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Angers di Stéphane Gilli ha raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro giornate, con il successo esterno per 3-1 contro l'Auxerre come acuto principale del suo avvio. Il Troyes di Stéphane Dumont ha invece iniziato con il pareggio contro il Paris FC e la vittoria per 2-1 sul campo del Lorient, prima di incassare il pesante 6-2 dallo Strasburgo e il successivo 2-0 contro il Lille. Le due formazioni arrivano quindi allo scontro diretto con lo stesso bottino di punti. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Angers-Troyes.

Dove vedere Angers-Troyes in diretta TV e streaming

La sfida

è inserita nella programmazione di Ligue 1+ per il mercato francese, mentre per il pubblico italiano la gara risulta indicata su

. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 di sabato 19 settembre.

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Angers-Troyes: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Angers-Troyes

Competizione: Ligue 1 2026/27, 5ª giornata

Data: sabato 19 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Stade Raymond-Kopa, Angers

Diretta TV: DAZN

Streaming: DAZN; Ligue 1+ per il mercato francese

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'Angers

L'

ha iniziato il campionato con la sconfitta interna per 2-0 contro il Lille, prima di reagire con il successo per 3-1 sul campo dell'Auxerre. La squadra di Gilli ha poi perso 2-1 contro il Rennes e pareggiato 0-0 a Le Havre, risultato che ha portato il bottino complessivo a

dopo quattro giornate. Il clean sheet ottenuto nell'ultima uscita ha rappresentato il primo della stagione.

Tra gli elementi offensivi da seguire c'è Jim Allevinah, già autore di una doppietta contro il Lorient a inizio stagione. In mezzo al campo, invece, Branco van den Boomen rappresenta una delle principali soluzioni della squadra di Gilli. Contro il Troyes l'Angers dovrebbe puntare sulla continuità dell'undici utilizzato nelle ultime giornate, con l'obiettivo di tornare a vincere davanti al proprio pubblico.

Il momento del Troyes

Il

ha conquistato 4 punti nelle prime quattro giornate grazie al pareggio per 0-0 contro il Paris FC e alla vittoria per 2-1 sul campo del Lorient. Le due partite successive hanno però evidenziato alcune difficoltà difensive: il 6-2 casalingo contro lo Strasburgo è stato seguito dal 2-0 subito a Lille. In totale sono

dalla formazione di Stéphane Dumont nelle prime quattro gare.

Il reparto offensivo ha invece trovato i suoi principali riferimenti in Renaud Ripart e Jérémy Le Douaron, entrambi già a segno in questo avvio di campionato. Per la trasferta di Angers, il Troyes dovrà inoltre fare a meno di Titi e Ismaël Boura, mentre Merwan Ifnaoui dovrebbe essere indisponibile per questo impegno.

Le probabili formazioni di Angers-Troyes

L'

dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. André Lopes è candidato a partire tra i pali, con Arcus, Oumar Camara, Lefort e Joseph Kalulu nella linea difensiva. Belkhdim e Branco van den Boomen dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre Allevinah, Bané Diatta e Sbaï sono attesi alle spalle di El Ouazzani. Belkebla resta in dubbio.

Il Troyes dovrebbe rispondere con Beach in porta e Maronnier, Monfray, Junior Diaz e Ouzenadji in difesa. Mille e M. Diop sono candidati per la mediana, mentre Kandet Diawara, Dermane Karim e Picard dovrebbero agire alle spalle di Jérémy Le Douaron. Titi e Boura sono assenti, mentre Ifnaoui è in dubbio.

ANGERS (4-2-3-1): A. Lopes; Arcus, O. Camara, Lefort, J. Kalulu; Belkhdim, van den Boomen; Allevinah, B. Diatta, Sbaï; El Ouazzani. Allenatore: Stéphane Gilli.

TROYES (4-2-3-1): Beach; Maronnier, Monfray, J. Diaz, Ouzenadji; Mille, M. Diop; K. Diawara, Karim, Picard; Le Douaron. Allenatore: Stéphane Dumont.