C'è chi guarda verso l'alto e chi prova disperatamente a non cadere. Athletico Paranaense e Mirassol arrivano a questa sfida con ambizioni completamente diverse, ma con la stessa necessità di fare risultato. Sabato 30 maggio alle ore 21:00 l'Arena da Baixada sarà il palcoscenico di una gara che mette di fronte una delle squadre più solide del campionato e una formazione che continua a lottare per uscire dalle zone più pericolose della classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATHLETICO PARANAENSE-MIRASSOL CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ATHLETICO PARANAENSE-MIRASSOL SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Gli utenti registrati su Bet365 potranno seguire Athletico Paranaense-Mirassol attraverso il servizio di streaming live disponibile sulla piattaforma. Dopo aver effettuato l'accesso al proprio account sarà sufficiente selezionare l'evento dal palinsesto delle dirette per assistere alla partita da smartphone, tablet o PC. Durante la gara saranno inoltre consultabili statistiche aggiornate, dati in tempo reale e numerosi approfondimenti live.

Momento delle due squadre

L'Athletico Paranaense occupa attualmente il quarto posto in classifica e continua a rimanere in scia delle squadre che lottano per il vertice. Nell'ultimo turno è arrivata una vittoria importante sul campo del Remo Belém, mentre nelle ultime cinque partite la formazione di Curitiba ha alternato risultati positivi e qualche passaggio a vuoto. La solidità difensiva resta comunque uno dei principali punti di forza della squadra.

Il Mirassol si presenta invece dalla diciottesima posizione, ma i recenti risultati lasciano intravedere segnali incoraggianti. Nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, con una squadra che continua a trovare la via del gol con buona continuità. Restano però evidenti le difficoltà difensive che hanno pesato parecchio sul rendimento complessivo della stagione.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATHLETICO PARANAENSE-MIRASSOL CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ATHLETICO PARANAENSE-MIRASSOL SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA