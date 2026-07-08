I preliminari di UEFA Conference League prendono il via con la sfida d’andata tra Atlètic Club d’Escaldes-Mornar, in programma giovedì 9 luglio alle ore 16:00. Le due squadre si affrontano nel primo atto del doppio confronto europeo con l’obiettivo di conquistare un vantaggio importante in vista della gara di ritorno.

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L'Atlètic Club d'Escaldes sogna un'altra impresa europea

L'Atlètic Club d'Escaldes si presenta ai preliminari di Conference League con l'obiettivo di confermarsi una delle realtà più interessanti del calcio andorrano. Il club ha acquisito esperienza nelle competizioni europee negli ultimi anni e vuole sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari e costruire un risultato positivo in vista del ritorno.

La squadra andorrana punta soprattutto sull'organizzazione tattica e sulla capacità di gestire le sfide internazionali, dove ogni dettaglio può risultare decisivo. L'entusiasmo per una nuova avventura europea rappresenta una spinta importante per provare a superare il primo ostacolo.

Il Mornar punta a indirizzare la qualificazione

Il

arriva a questo appuntamento rappresentando il calcio montenegrino e con la volontà di recitare un ruolo da protagonista nel doppio confronto. La formazione ospite sa quanto sia importante ottenere un risultato utile in trasferta, magari riuscendo anche a trovare una rete che potrebbe pesare nel bilancio complessivo della sfida.

La squadra montenegrina proverà a sfruttare esperienza e fisicità per limitare gli avversari e giocarsi poi la qualificazione nella gara di ritorno. L'obiettivo sarà quello di mantenere equilibrio e concentrazione per evitare di compromettere il cammino europeo.

Il momento delle due squadre

L'

vuole partire nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. La gara d'andata rappresenta un passaggio fondamentale e la squadra dovrà cercare di imporre il proprio ritmo senza concedere troppo spazio agli avversari.

Il Mornar arriva invece con la consapevolezza che un risultato positivo fuori casa potrebbe cambiare gli equilibri della qualificazione. La formazione montenegrina cercherà una prestazione concreta, puntando sulla solidità e sulla capacità di colpire nei momenti decisivi.

Le probabili formazioni di Atlètic Club d'Escaldes-Mornar

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Trattandosi della gara d'andata di un preliminare europeo, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più esperti e ai giocatori maggiormente abituati a gestire partite da dentro o fuori.

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