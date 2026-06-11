In una Serie B dove bastano poche giornate per passare dalla zona playoff alle posizioni più anonime della classifica, ogni dettaglio può fare la differenza. Atletico Goianiense e CRB lo sanno bene e si preparano a sfidarsi nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno all'Estádio Antônio Accioly di Goiânia. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATLETICO GOIANIENSE-CRB CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ATLETICO GOIANIENSE-CRB SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

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L'Atlético GO arriva all'appuntamento con il morale rinforzato dal successo ottenuto sul campo dell'América Mineiro. Una vittoria che ha consentito alla squadra di riportarsi a quota 16 punti dopo un avvio di stagione caratterizzato da continui alti e bassi. Dodici gol fatti e dodici subiti raccontano perfettamente il cammino fin qui percorso dal club rossonero.

Il CRB, invece, vive un momento più delicato. Le due sconfitte consecutive contro Cuiabá e São Bernardo hanno rallentato la corsa della formazione di Maceió, che nonostante i diciannove gol realizzati continua a pagare qualche difficoltà difensiva. I venti gol subiti rappresentano infatti uno dei dati meno positivi della prima parte di campionato. Anche i precedenti recenti contribuiscono a rendere interessante la sfida. Il CRB ha vinto quattro degli ultimi sei confronti diretti e nell'ultimo incrocio è riuscito a imporsi per 2-1 davanti ai propri tifosi.

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