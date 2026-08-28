L'Avellino torna in campo con l’obiettivo di riscattare immediatamente la sconfitta dell’esordio. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21:00, la formazione irpina ospiterà il Vicenza allo stadio Partenio-Adriano Lombardi per la seconda giornata di Serie B. I padroni di casa sono ancora a quota 0 punti dopo il 2-1 subito dall’Arezzo, mentre i biancorossi hanno iniziato il campionato con una spettacolare vittoria per 3-2 contro il Catanzaro.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Avellino proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti della stagione, mentre il Vicenza vuole dare continuità al successo ottenuto nella gara inaugurale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Avellino-Vicenza in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su

, che offre la copertura completa della Serie B 2026/27.

L’Avellino cerca il riscatto dopo la beffa con l’Arezzo

L’Avellino ha iniziato il campionato con una

contro l’Arezzo, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Raffaele Russo. La squadra di Alessandro Nesta ha creato diverse occasioni, ma nella ripresa ha subito la rimonta degli ospiti, completata dal gol di Artur Ionita al 90’.

Per Alessandro Nesta si tratta quindi della prima stagione sulla panchina biancoverde dopo l’addio a Davide Ballardini. L’ex difensore del Milan ha iniziato il nuovo percorso mostrando comunque una squadra capace di creare occasioni, ma dovrà lavorare sulla gestione dei momenti decisivi per evitare un'altra partita decisa dagli episodi.

Il Vicenza vuole dare continuità al successo dell’esordio

Il Vicenza arriva al Partenio con

dopo il 3-2 contro il Catanzaro. La neopromossa è riuscita a ribaltare per due volte lo svantaggio, prima con Gabriel Cuomo e Alessandro Pietrelli e poi con Claudio Morra, autore del gol decisivo all’89’.

La squadra allenata da Francesco Gallo ha quindi iniziato la nuova avventura in Serie B con una vittoria particolarmente significativa. Il Vicenza dovrà ora dimostrare di saper mantenere la stessa personalità anche lontano dal Romeo Menti, cercando di sfruttare l’entusiasmo generato dalla rimonta contro il Catanzaro.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un

e un Vicenza che arriva invece forte del successo dell’esordio. Per i padroni di casa sarà importante non farsi condizionare dalla sconfitta contro l’Arezzo, mentre gli ospiti proveranno a riproporre la capacità di reagire mostrata nella gara inaugurale.

Molto interessante sarà anche il confronto tra le due squadre sul piano della gestione dei momenti decisivi. L’Avellino ha pagato caro il finale contro l’Arezzo, mentre il Vicenza ha proprio negli ultimi minuti trovato il gol che gli ha permesso di conquistare i tre punti contro il Catanzaro.

Avellino-Vicenza: data, orario e canali