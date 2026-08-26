Il Barcellona torna in campo in Liga per affrontare l'Athletic Bilbao nella sfida valida per il recupero della prima giornata del campionato spagnolo. I blaugrana vogliono dare continuità all'ottimo esordio stagionale, mentre i baschi sono chiamati a reagire dopo una prima giornata negativa. La squadra di Hansi Flick ha iniziato la stagione con una netta vittoria contro l'Elche e punta a confermarsi davanti al proprio pubblico. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Barcellona-Athletic Bilbao

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Barcellona-Athletic Bilbao: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Barcellona-Athletic Bilbao

: Barcellona-Athletic Bilbao Competizione : Liga

: Liga Data : giovedì 27 agosto 2026

: giovedì 27 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

La sfida si giocherà mercoledì 26 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Barcellona, dopo aver battuto l'Elche, è pronto all'esordio in casa contro la squadra basca, una delle realtà più insidiose del campionato spangolo.

Il momento di forma del Barcellona

Il Barcellona ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 5-0 sull'Elche. La formazione di Hansi Flick ha mostrato immediatamente le proprie qualità, confermando le ambizioni di una squadra che vuole continuare a essere protagonista in Spagna. Particolarmente positive le prestazioni dei giovani e dei nuovi acquisti, con Karim Adeyemi e Gordon capaci di lasciare subito il segno. Dopo una stagione precedente molto positiva, i blaugrana vogliono dunque proseguire sulla stessa strada e ottenere un'altra vittoria davanti ai propri tifosi.

Il momento di forma dell'Athletic Bilbao

L'Athletic Bilbao arriva invece all'appuntamento con la necessità di riscattarsi. La squadra basca ha infatti iniziato il campionato con una sconfitta e dovrà affrontare una trasferta particolarmente complicata. Il rendimento recente non è incoraggiante: nella passata stagione l'Athletic ha chiuso la Liga al dodicesimo posto, il peggior piazzamento del club dal 2017/18. Il nuovo allenatore Ernesto Valverde dovrà quindi lavorare per risollevare una squadra che cerca maggiore solidità e che spera anche di ricevere rinforzi dal mercato.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 9 MARZO: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, parla ai media durante una conferenza stampa in vista della partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Newcastle United e FC Barcelona al St James' Park il 9 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

Hansi Flick dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, con Joan Garcia confermato tra i pali e una linea difensiva composta da Eric Garcia, Martin, Christensen ed Espart. In mediana spazio a Bernal e Pedri, mentre il trio alle spalle dell'unica punta dovrebbe essere formato da Fermin, Gordon e Lamine Yamal. In avanti Raphinha rappresenta il principale riferimento offensivo dei blaugrana.

L'Athletic Bilbao dovrebbe invece scendere in campo con un 3-4-1-2, puntando su una maggiore densità nella zona centrale del campo. Simon sarà il portiere, protetto da Laporte, Paredes e Yeray. Rincón e Berenguer agiranno sulle corsie esterne, mentre De Galarreta e Gerenabarrena comporranno la mediana. Canales dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Guruzeta e Williams.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Christensen, Espart; Bernal, Pedri; Fermin, Gordon, Yamal; Raphinha.

Athletic Bilbao (3-4-1-2): Simon; Laporte, Paredes, Yeray; Rincón, De Galarreta, Gerenabarrena, Berenguer; Canales; Guruzeta, Williams.