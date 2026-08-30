l Barcellona ospita il Rayo Vallecano nella terza giornata della Liga 2026/27, con i campioni di Spagna intenzionati a proseguire il proprio percorso a punteggio pieno. I blaugrana hanno infatti conquistato due vittorie nelle prime due giornate, mentre la formazione madrilena ha raccolto solamente un punto e arriva al Camp Nou alla ricerca di un risultato prestigioso. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BARCELLONA-RAYO VALLECANO IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Barcellona-Rayo Vallecano

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Barcellona-Rayo Vallecano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Barcellona-Rayo Vallecano

: Barcellona-Rayo Vallecano Competizione : Liga

: Liga Data : lunedì 31 agosto 2026

: lunedì 31 agosto 2026 Orario : 21:30

: 21:30 Stadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà lunedì 31 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Barcellona vuole centrare il terzo successo consecutivo e mantenere la vetta della classifica, mentre il Rayo Vallecano proverà a uscire imbattuto dalla trasferta più difficile del proprio avvio di stagione.

Il momento di forma del Barcellona

Il Barcellona ha cominciato la nuova stagione con il piede giusto, conquistando sei punti nelle prime due giornate. I campioni di Spagna hanno inaugurato il campionato con una prestazione offensivamente dominante contro l'Elche, travolto con un netto 5-0. In quell'occasione sono arrivate le doppiette di Raphinha e Fermín López, oltre al gol di Adeyemi, uno dei nuovi acquisti arrivati durante l'estate.

La squadra di Hansi Flick ha poi confermato la propria solidità anche contro l'Athletic Bilbao, superato per 2-0 grazie ancora alle reti di Raphinha e Fermín. L'avvio è quindi estremamente positivo e i blaugrana hanno già messo in mostra alcune delle novità più interessanti della rosa, a partire dall'arrivo di Rodri, capitano della Spagna campione del mondo e MVP dell'ultimo Mondiale. Il Barcellona è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti dopo la partenza di Lewandowski, ma può contare su un reparto offensivo che ha già dimostrato grande efficacia.

Il momento di forma del Rayo Vallecano

Il Rayo Vallecano ha invece avuto un avvio decisamente più complicato. La formazione madrilena ha cominciato il campionato con una sconfitta per 2-1 sul campo del Siviglia, prima di riuscire a muovere la classifica nella seconda giornata. Contro l'Alavés è infatti arrivato un pareggio, risultato che ha permesso alla squadra di conquistare il primo punto della stagione.

La squadra di Iñigo Pérez San José arriva quindi al Camp Nou con l'obiettivo di compiere un'impresa e interrompere la striscia di risultati poco brillanti. Il Rayo deve inoltre fare i conti con alcune importanti partenze nel reparto difensivo: durante l'estate sono stati ceduti Chavarría al Chelsea e Mendy all'Hull City, due elementi che avevano avuto un ruolo significativo nella retroguardia. La trasferta di Barcellona rappresenta dunque un test molto impegnativo, ma anche un'occasione per dimostrare di poter competere contro una delle principali candidate al titolo.

ELCHE, SPAIN - AUGUST 23: Raphinha of Barcelona celebrates scoring his team’s first goal with team mate Fermin Lopez during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Elche CF and FC Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on August 23, 2026 in Elche, Spain. (Photo by Francisco Macia/Getty Images)

Le probabili formazioni di Barcellona-Rayo Vallecano

Il Barcellona dovrebbe confermare il 4-3-3, con Joan García tra i pali e Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo in difesa. A centrocampo spazio a Rodri, Pedri e Fermín, mentre il tridente offensivo sarà composto da Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.

Il Rayo Vallecano dovrebbe rispondere con il 3-4-3. Cárdenas sarà il portiere, protetto da Lejeune, Pelayo e Vetrouwd. Ratiu e Balliu agiranno sulle fasce, con Óscar Valentín e Unai López in mezzo al campo. In avanti spazio a De Frutos, Camello e Álvaro García.

Barcellona (4-3-3): Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Rayo Vallecano (3-4-3): Cárdenas; Lejeune, Pelayo, Vetrouwd; Ratiu, Óscar Valentín, Unai López, Balliu; De Frutos, Camello, Álvaro García.