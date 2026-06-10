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Il momento dei due tennisti

L'azzurro arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie e giocatore dal ranking superiore. Un successo costruito con pazienza e qualità, culminato in un terzo set dominato che ha confermato l'ottimo stato di forma dell'italiano in questo avvio di stagione sull'erba.

Sul lato opposto della rete ci sarà però uno specialista delle condizioni veloci. Hanfmann ha superato il primo turno contro Aleksandar Kovacevic senza perdere set e soprattutto ha impressionato grazie alla straordinaria efficacia del proprio servizio. I 22 ace realizzati nel match precedente rappresentano un chiaro avvertimento per chiunque voglia metterlo in difficoltà sui prati tedeschi.

I precedenti sorridono al tennista di casa. L'unico confronto ufficiale tra i due risale infatti al Roland Garros 2023, quando Hanfmann riuscì a imporsi sulla terra battuta parigina. L'erba, tuttavia, propone dinamiche completamente differenti e potrebbe favorire una partita molto più equilibrata.

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