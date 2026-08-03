La sfida di tennis tra Matteo Berrettini e Mariano Navone è valida per i sessantaquattresimi di finale dell'ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada, e si gioca lunedì 3 agosto alle ore 17:00. Un debutto molto impegnativo per l'azzurro, che affronta uno dei migliori specialisti della terra battuta degli ultimi anni, chiamato però a esprimersi sul cemento nordamericano. Il National Bank Open è uno dei tornei Masters 1000 più prestigiosi del calendario ATP e rappresenta uno dei principali appuntamenti di preparazione agli US Open. Si gioca sui campi in cemento outdoor di Montreal con un tabellone principale da 96 giocatori. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Berrettini torna protagonista in un Masters 1000 dopo aver ritrovato continuità negli ultimi mesi, mentre Navone cerca di confermare la crescita mostrata nel circuito ATP anche su una superficie meno congeniale rispetto alla terra battuta.

Matteo Berrettini: caratteristiche e carriera

Matteo Berrettini, nato nel 1996 a Roma, è uno dei migliori tennisti italiani dell'ultimo decennio. Finalista a Wimbledon nel 2021 e protagonista di numerose vittorie nel circuito ATP, ha raggiunto la top 10 mondiale grazie a un tennis estremamente offensivo e spettacolare.

Il suo punto di forza è il servizio, tra i più efficaci del circuito, accompagnato da un diritto molto potente capace di chiudere rapidamente gli scambi. Sul cemento riesce spesso a esprimere il proprio miglior tennis, sfruttando le condizioni rapide per mettere immediatamente pressione agli avversari.

Mariano Navone: caratteristiche e carriera

Mariano Navone, nato nel 2001 in Argentina, si è imposto nel circuito ATP grazie agli eccellenti risultati ottenuti sulla terra battuta, superficie sulla quale ha conquistato numerosi titoli Challenger e importanti piazzamenti nel circuito maggiore.

Il suo stile di gioco è basato sulla regolarità, sulla grande corsa e sulla capacità di costruire il punto con pazienza. Pur essendo principalmente uno specialista del rosso, negli ultimi anni ha lavorato molto anche sul rendimento sul cemento, cercando di diventare più competitivo su tutte le superfici.

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Il momento dei due tennisti

Berrettini arriva a Montreal con l'obiettivo di confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane e iniziare nel migliore dei modi la stagione americana sul cemento. Per il romano questo torneo rappresenta anche un'importante occasione per accumulare punti in vista degli US Open.

Navone, invece, continua il proprio percorso di maturazione nel circuito ATP. L'argentino ha dimostrato di poter competere con giocatori di alto livello e punta a migliorare il proprio rendimento sul cemento, superficie sulla quale ha ancora margini di crescita.

Pronostico

Il cemento di Montreal favorisce generalmente i giocatori dotati di un servizio potente e di colpi aggressivi, caratteristiche che rendono Matteo Berrettini particolarmente pericoloso. Navone potrà cercare di allungare gli scambi e sfruttare la propria solidità da fondo campo, ma dovrà limitare le occasioni concesse al servizio dell'azzurro.

In un Masters 1000 come il National Bank Open, partire bene è fondamentale per prendere fiducia in vista del prosieguo della tournée americana. Il pronostico è nettamente dalla parte di Berrettini, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore qualità sul cemento e alla superiorità nei colpi offensivi. Se riuscirà a mantenere alte le percentuali al servizio, l'italiano ha ottime possibilità di chiudere la sfida in due set.

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